Cantautore, produttore e trombettista, Dennis Lloyd, nome d’arte di Nir Tibor, si è fatto conoscere dal grande pubblico con il recente singolo “Nevermind”, un vivace pezzo dal sapore R&B diventato virale in tutto il mondo e arrivato al numero 4 della Global Chart di Spotify, dove ha ottenuto oltre 20 milioni di stream. Entrato nelle Top 10 di diversi paesi (#1 UK, Canada e Svizzera, #2 Germania e Polonia, #5 U.S.A. e Nuova Zelanda, #6 Francia, Top 10 in Olanda e Norvegia, Top 20 in Scandinavia, Spagna e Turchia), in Italia il singolo è stato certificato Oro, attestandosi nella top 20 dei brani più trasmessi dalle radio e nella top 10 di Shazam.

Ad oggi Dennis ha pubblicato numerosi singoli e video, tra cui quello di “Leftovers”, da lui stesso diretto e montato, mentre i suoi concerti hanno registrato sold-out in tutto il mondo.

Venerdi 11 maggio 2018

HMA via Bossoli 83 - Torino

hma@hiroshimamonamour.org (+39) 011 3176636



ore 22.00, ingresso 20 euro + d.p.

Prevendite www.ticketone.it