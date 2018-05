La compagnia Le Voci del Tempo, guidata da Mario Congiu e da Marco Peroni, metterà in scena per la prima volta a Torino il suo ultimo lavoro: un concerto di musica e parole in cui si compie il particolare incontro fra le più grandi canzoni del padre del reggae Bob Marley e le parole dell’intellettuale rivoluzionario italiano Antonio Gramsci. Un viaggio nel tempo – nella vicenda biografica di Gramsci, dall’infanzia in Sardegna ai drammatici anni del carcere fascista, provando a cogliere il nucleo del suo pensiero, e a descrivere la sua posizione originale all’interno del mondo degli anni Dieci, Venti, Trenta – ma anche e soprattutto fuori dal tempo, dove grazie alla musica gli ideali, i valori e le immagini narrative, si liberano dalla stretta della storia per ritornare in forma di spirito, vivi e presenti.

LIBERTÀ IN LEVARE è un appuntamento unico, reso ancora più suggestivo dalla location: la Sala grande dell’attuale NH Hotel Carlina in piazza Carlo Emanuele II, che fu dal Seicento Casa di Carità e in seguito Regio Albergo di Virtù, ossia un istituto che aveva come missione l'insegnamento di un mestiere ai ragazzi più poveri e che fu proprio la casa di Antonio Gramsci fra il 1919 e il 1921.





Venerdì 11 maggio 2018

ore 21