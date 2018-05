F.A.Q. Swing Night

Frequent Asked Question about Swing

Inizio spettacolo ore 21.00

Biglietto di ingresso per la serata 6€

NUOVO FORMAT

Una serata interamente dedicata allo SWING ed alla sua comprensione.

TUTTO quello che avreste sempre voluto domandare sullo SWING ma non avete mai osato chiedere.

L'evento sarà diviso in due parti.

'F.A.Q. SWING NIGHT'

Ale Muner ed i Dusty Jazz Blasters al completo per approfondire alcuni argomenti importanti e basilari per affrontare l'ascolto di un brano musicale Jazz. Informazioni utili sia per chi desidera addentrarsi nel vastissimo mondo del Jazz, sia per chi cerca ispirazione da questa fantastica musica che accompagna le nostre serate da ballo.

A fare da spalla alla band ci sarà Andrea Bruno, che senza vergogna aiuterà il pubblico a soddisfare ogni curiosità (musicale) della sala.

All'ingresso vi verrà consegnato un foglietto su cui poter scrivere la vostra domanda per la band.

ore 22.00

'SOCIAL DANCE'

Inizio serata da ballo con le selezioni di Mr Rhythm the Swing Selecta e la musica LIVE dei Dusty Jazz Blasters.

Dusty Jazz Blasters

Alessandro Muner trumpet

Dario Terzuolo tenor sax

Giangiacomo Rosso guitar

Gabriele Ferian guitar

Gianmaria Ferrario doublebass

Marco Breglia drums







Q77

corso brescia 77, 10152 Torino