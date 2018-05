Con il concerto di domenica 20 maggio (Alba, Auditorium Fondazione Ferrero, ore 16,30) l’Unione Musicale festeggia i 50 anni di attività dei Solisti Aquilani. La formazione, regolarmente ospite dell’Unione Musicale dal 1974, manca da Torino dal 1996: sono stati anni di febbrile attività in Italia e all’estero, durante i quali I Solisti Aquilani si sono affermati come realtà di eccellenza, che ha contribuito in modo determinante all’affermazione dell’immagine dell’Abruzzo come una regione vivace e feconda.

«I Solisti Aquilani – dichiarano in una recente intervista rilasciata in esclusiva per l’Unione Musicale – hanno tra le proprie specificità la promozione e la valorizzazione del territorio che li rappresenta […]. Il terremoto del 2009 ha di fatto radicalizzato quella che era già una peculiarità, trasformando un proposito e un obiettivo in una missione ».



