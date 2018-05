Considerati i veri capostipiti del punk inglese prima di Sex Pistols e Buzzcocks, i Damned tornano in Italia per un concerto imperdibile per gli amanti del genere questa domenica 20 maggio 2018 al Circolo Magnolia di Segrate (MI).

Oltre quarant’anni dopo l’esordio nella nascente scena punk londinese e a dieci anni dalla loro ultima fatica discografica So, Who’s Paranoid? (English Channel Records, 2008), Dave Vanian e soci tornano in pista con un nuovo tour europeo e un attesissimo nuovo album, Evil Spirits, uscito lo scorso aprile per Search And Destroy/Spinefarm Records e che ha fruttato alla band il primo ingresso nella Top 10 UK per la prima volta in carriera. A produrre il nuovo lavoro è Tony Visconti, storico collaboratore di David Bowie, U2, Iggy Pop, Morrissey e moltissimi altri.

I Damned hanno scritto pagine importanti nella storia del rock: la loro New Rose (1976) è il primo inno punk made in UK, contenuto a sua volta in quello che è stato il primo album del genere, Damned Damned Damned (1977), che la band portò ben presto in tour negli Stati Uniti in quella che poi si dimostrò essere una nuova British Invasion. In seguito, i Damned sono stati tra i primi a far scivolare il colorato punk delle origini nel più oscuro genere gothic, che avrà poi un peso importante sulla scena musicale musicale inglese a fine anni ’70, e ad influenzare generazioni di band punk, goth e hardcore in tutto il mondo.

I Damned sono Dave Vanian (voce), Captain Sensible (chitarra), Monty Oxy Moron (tastiere), Pinch (batteria) e John Priestley(basso).

THE DAMNED

Domenica 20 Maggio 2018

Segrate (MI), Circolo Magnolia – via Circonvallazione Idroscalo, 41

Apertura porte h. 19:00

Inizio concerti h. 21:00

Posto unico in piedi: € 20,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto

Non è necessaria la tessera ARCI.