La compositrice e pianista di origini siciliane pluripremiata in America GIUSEPPINA TORRE domenica 20 maggio, alle ore 22.00, terrà un concerto alla terrazza Aperol in Piazza Duomo a Milano, in occasione dell’evento culturale Piano City Milano.

Giuseppina Torre eseguirà al pianoforte le sue composizioni per piano solo estratte dall’album “Il Silenzio delle Stelle”, uscito nel 2015, e dalla colonna sonora del film documentario “Papa Francesco - La mia Idea Di Arte”, il cui cofanetto contenente il dvd e il cd con tutte le soundtrack estratte è stato pubblicato il 21 marzo di quest’anno.

Giuseppina Torre è in nomination per gli International Music And Entertainment Awards del 2018, prestigioso premio che seleziona musicisti di tutto il mondo, produttori e interpreti di musical, nelle seguenti tre categorie: “Classical Artist Of The Year”, “Classical Song Of The Year” con “Mirabilis Mundi” e “Classical Album Of The Year” con “Papa Francesco - La Mia Idea Di Arte”. Giuseppina Torre è l’unica artista in nomination a rappresentare i colori dell’Italia sia con il suo ultimo progetto “Papa Francesco - La mia Idea Di Arte” sia con l’estratto “Mirabilis Mundi”. La finale degli International Music and Entertainment Awards, dove verranno decretati i vincitori delle singole categorie, si terrà il 16 giugno e si svolgerà nel prestigioso Paramount Theatre Art Center ad Ashland nel Kentucky. In quella occasione Giuseppina si esibirà sul palco del prestigioso teatro ed eseguirà al pianoforte in anteprima internazionale la composizione in nomination “Mirabilis Mundi” accompagnata dalla meravigliosa voce del Soprano Angela Gragnaniello.

È possibile votare Giuseppina Torre al seguente link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9stE657bF5avYnKqgf2zEmW3rNSQI5OB2Nyk4D6foYLQQcg/viewform

Vincitrice di quattro Los Angeles Music Awards, due International Music and Entertainment Awards e due Akademia Awards of Los Angeles, Giuseppina Torre è un esempio di eccellenza italiana che ha conquistato ammirazione e consensi oltreoceano prima ancora che nella sua terra natale. Scoperta dagli organizzatori dei Los Angeles Music Awards grazie ad un brano caricato su iTunes, in poco tempo Giuseppina Torre si è fatta conoscere in tutti gli Stati Uniti: da lì un percorso in ascesa che l’ha portata durante la permanenza in America ad esibirsi davanti ai registi Sorrentino, Bertolucci e Muccino e che le ha dato fama anche nel nostro Paese.

Giuseppina Torre nasce a Vittoria, in provincia di Ragusa. Dopo aver conseguito il Diploma in Pianoforte presso l'Istituto Musicale “V. Bellini” di Caltanissetta, sotto la guida del Maestro Sergio Carrubba si perfeziona con i Maestri Giuseppe Cultrera e Francesco Nicolosi. Dal 2000 si esibisce in diversi Teatri e Scuole di Alta Formazione Musicale, sia italiani che esteri. Nel 2005 partecipa come ospite d'onore all'International Feirenkurse Neue Music alla George Bukner Skule a Darmstadt. Nel 2007 riceve il Diploma d'Onore alla Scuola di Alta Formazione Musicale presso il Conservatorio “Ion Vidu” di Timisoara. Nel 2010 viene selezionata per la categoria “composizione” alla 19° edizione dell'Ibla Grand Prize, posizionandosi nella rosa dei finalisti. A novembre 2012 vince due premi ai Los Angeles Music Awards come “International Artist of the Year” e “International Solo Performer of the Year”. 19 gennaio 2017 vince gli Akademia Awards of Los Angeles nella categoria “Ambiental/Instrumental” con la composizione “Il mio cielo” Nell’ estate del 2017 il suo “Il Silenzio delle Stelle - Live Tour” tocca numerose location di prestigio. Nel 2017 Giuseppina Torre firma le musiche del documentario “Papa Francesco - La mia Idea di Arte”, un viaggio attraverso la galleria ideale del Pontefice tratto dall’omonimo libro scritto da Papa Francesco a cura della giornalista e scrittrice Tiziana Lupi.