Da martedì 10 luglio, nel Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno (To), inizia Flowers Festival, la rassegna estiva, organizzata e promossa dall’associazione culturale Hiroshima Mon Amour e Cooperativa Culturale Biancaneve, che dopo le prime tre edizioni si è posizionata come uno fra i festival più importanti a livello nazionale.

Anche questa edizione ha avuto un prequel all’Hiroshima Mon Amour con il concerto in unica data nazionale di Cat Power (4 giugno) e la sezione intitolata Dai Diamanti non nasce niente che presenta progetti unici dedicati al 40° anniversario della Legge Basaglia: alla Lavanderia a Vapore il ritorno di Giovanni Lindo Ferretti in Perizia Psichiatrica Nazional popolare (4 luglio) e la giovane formazione italiana più raffinata Eugenio in Via Di Gioia in Altrove: Opera Metareale (6-7 luglio), altra prima nazionale. Infine, la riflessione culturale sul tema della follia è argomento di tre appuntamenti, con protagonisti scrittori e artisti, organizzati in collaborazione con il Circolo dei lettori e Magazzini Oz.

Dopo aver visto esibirsi nelle edizioni passate alcuni tra i più importanti e innovativi artisti della scena musicale italiana e internazionale, questa quarta edizione di Flowers Festival presenta una line up che farà surf sulla nuova onda pop all’insegna delle nuove tendenze della musica italiana e animerà l’estate torinese fino al 21 luglio: Motta (10 luglio), Lo Stato Sociale (11 luglio), Alborosie (12 luglio), Willie Peyote + Frah Quintale (13 luglio), Carl Brave X Franco126 (14 luglio), Fabri Fibra (17 luglio), Noyz Narcos (18 luglio), Coez (19 luglio), Sfera Ebbasta (20 luglio) e Gemitaiz (21 luglio).

Ecco allora la proposta di vari numeri uno nelle classifiche di vendite FIMI dell’ultimo biennio come Sfera Ebbasta, Lo Stato Sociale, Coez, Gemitaiz, Noyz Narcos, Fabri Fibra, e ancora una valanga di protagonisti della top five italiana, da Carl Brave x Franco126 a Willie Peyote, da Motta a Frah Quintale da Achille Lauro a Mezzosangue. Oltre a questi poi, artisti non (al momento) ai vertici delle classifiche di vendita ma ben messi negli smartphone di tutti i ragazzi, da Alborosie a Andrea Lazlo De Simone da The André a Eugenio in Via di Gioia e Quentin 40.

«L’edizione di quest’anno di Flowers Festival – afferma il direttore artistico Fabrizio Gargarone - rappresenta l’occasione migliore per vedere da vicino la “nuova onda” della musica italiana, una nuova scena musicale, esplosa in tempi rapidissimi, diventata “virale” tramite social network come facebook, spotify, youtube, e rappresentata da artisti che parlano ad un nuovo pubblico, quello fatto di giovani e giovanissimi che tornano a partecipare in massa agli eventi musicali. Il Concerto del primo maggio romano ha svelato diverse cose: la prima è che esiste davvero una nuova scena italiana, solida, con un grande seguito. La seconda è che questa, composta da artisti che solitamente ricadono in una qualche classificazione di genere (trap, rock, indie etc…), sta in pieno nel pop del nostro Paese. L’esibizione di Sfera Ebbasta è stata in questo senso esemplare: tutta la piazza (tutta davvero), ha cantato le sue canzoni. Le stesse persone che hanno accompagnato a memoria Gianna Nannini prima e le Vibrazioni poi, conoscevano perfettamente le sue hit, tra lo stupore degli addetti ai lavori.»

MARTEDI’ 10 LUGLIO

MOTTA, ANDREA LASZLO DE SIMONE, ANDREA NABEL

a seguire THIS IS INDIE Ore 21 - ingresso: 20 euro

MERCOLEDI' 11 LUGLIO

LO STATO SOCIALE, EUGENIO IN VIA DI GIOIA

a seguire THIS IS INDIE Ore 21 - ingresso: 15 euro

GIOVEDI' 12 LUGLIO

ALBOROSIE, POOR MAN STYLE E MADO’ CHE CREW

Ore 21 - ingresso 20 euro

VENERDI' 13 LUGLIO

WILLIE PEYOTE, FRAH QUINTALE

a seguire THIS IS INDIE Ore 21 - ingresso 13 euro

SABATO 14 LUGLIO

CARL BRAVE & FRANCO126, THE ANDRE’

a seguire THIS IS INDIE

Ore 21 - ingresso 20 euro

MARTEDI’ 17 LUGLIO

FABRI FIBRA, MEZZOSANGUE

Ore 21 - ingresso 25 euro

MERCOLEDI’ 18 LUGLIO

NOYZ NARCOS, KAOS ONE, ENSI

Ore 21 - ingresso 15 euro

GIOVEDI' 19 LUGLIO

COEZ Ore 21 - ingresso 22 euro

VENERDI’ 20 LUGLIO

SFERA EBBASTA

Ore 21 - ingresso 25 euro

SABATO 21 LUGLIO

GEMITAIZ, ACHILLE LAURO, QUENTIN40

Ore 21 - ingresso 20 euro

Info www.flowersfestival.it - info@flowersfestival.it - Tel 011 3176636

Prevendite su www.mailticket.it; www.ticketone.it; www.flowersfestival.it ;

Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno (To)