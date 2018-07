Al via la seconda edizione de “La Nave dei Folli – Summer Festival 2018”, la rassegna musicale promossa dall'omonimo locale chierese di Strada della Rezza, 87.

Quest'anno, tra i tanti artisti, spiccano OLIVIER MANCHION, musicista parigino e membro fondatore, co-produttore e bassista di ULAN BATOR con Amaury Cambuzat e che ha collaborato con i leggendari FAUST e DAMO SUZUKI (CAN), icone del kraut-rock. Si presenta in solo col suo progetto PERMANENT FATAL ERROR.

Lo show, sabato 7 luglio alla Nave dei Folli con in apertura il progetto di musica concreta sperimentale TRABANT Vs PASTAFISSAN, dà il via alla rassegna che dalla settimana successiva si sposta nella Piazza del Campanile di Pavarolo, dove per 3 giorni, da venerdì 13 a domenica 15 luglio, vedrà il susseguirsi di concerti rock con Macs Inghio, ex Medusa e i gruppi della sua etichetta, musica elettronica con Gandalf (GENAU), resident al KappaFuturfestival e la crew techno SQUADRA QUADRA, ed in chiusura una domenica spumeggiante con il live di MANO MANITA e nientemeno che la diretta live dello show cult di Radio Flash (97.6) ROBA FORTE, con Mao, il dottor LO SAPIO (Vito Miccolis), Capitan Freedom e Savino Lo Bue.

Il tutto accompagnato da fiumi di birra artigianale (in collaborazione con “Filodilana” Laboratorio Birraio di Chieri), American BBQ e street food. Ingresso libero.

Info e prenotazioni: 333 621 0814

Facebook: La Nave dei Folli Chieri

E-mail: info@lanavedeifolli.com – Sito Web: www.lanavedeifolli.com