Tanaro Libera Tutti giunge alla quarta edizione, caratterizzata dall’hashtag #PROUDLYSUBURBAN, a ribadire l’orgoglio della provincia quale luogo carico di vigore artistico e culturale.

Musica, laboratori artistici e appuntamenti dedicati ai più piccoli sono gli ingredienti essenziali del Festival che negli anni ha raccolto un consenso crescente di pubblico, diventando un appuntamento di richiamo non solo per la provincia di Cuneo. Il tutto nella cornice naturalistica del Parco del Tanaro, riserva naturale che dalla prima edizione ospita la manifestazione.

Due palchi dedicati a svariati generi musicali animeranno la due giorni di Tanaro Libera



Tutti dalle 21.00 di venerdì all’alba di domenica. Uno spazio particolare è il SUBURBAN AFTERNOON novità di questa edizione, dedicato interamente alle band del territorio, testimonianza della vivacità artistica della provincia cuneese.

Ex-Otago, Willie Peyote, Bugo, Eugenio in via di gioia, The Sweet Life Society, LNRipley sono solo alcuni degli artisti che sono stati protagonisti sul palco di Tanaro Libera Tutti nelle scorse edizioni. Quest’anno il festival propone alcuni dei nomi più interessanti della scena Indie e Rap italiana.







TANARO LIBERA TUTTI 2018

venerdì 13 luglio

APOLLO STAGE

INCANTASTORIE

LA NOTTE (vincitori critica Premio Buscaglione 2018)

BIANCO

SELTON

AVANZI DI BALERA dj set

SPUTNIK STAGE

BLACK MUSIC NIGHT

ROOTZ FLAVA

ENSI ft. Dj Mad Kid

sabato 14 luglio

APOLLO STAGE

DISH + ASTOR NOVAS

MURUBUTU

CLAVER GOLD

NINOS DU BRASIL

SPUTNIK STAGE

SUBURBAN AFTERNOON

Festival delle band del territorio

MAY DAY

ENDLESS FALL

JOHN BOY WALKER AND THE GIBAS

XYLEMA

JOE

ELETTROPOP STAGE

LIEDE

ELSO

LE MANDORLE

TI AMO dj set

AFTER PARTY

DEMONOLOGY Hi-Fi (Max Casacci e Ninja from Subsonica)

ALTRI EVENTI

TANAREIDE

Iperviaggio sul fiume «Tonante»

Tavola rotonda sul fiume Tanaro:

gli asteroidi e la zattera, la pesca e canapa. Il Tanaro come via d’acqua e linea di confine, tra valorizzazione e abbandono.

In collaborazione con Lacasarotta e Chiamatemi Ismaele





LETTURE FENOGLIANE

in collaborazione con il Centro Studi Beppe Fenoglio, reading di alcuni dei passaggi più significativi dell’opera dell’autore albese





SPETTACOLO DI BURATTINI

la compagnia Burattinarte porta al festival, per la quarta volta consecutiva, il proprio teatro di figura, che ha suscitato notevole successo nelle edizioni precedenti, grazie anche ad ospiti internazionali

FIUME DI PAROLE

Laboratorio di scrittura fluviale a cura del collettivo letterario Chiamatemi Ismaele







COME ARRIVARE

IN AUTO

Da Torino: Torino-Savona (SP29) fino ad Alba

Da Cuneo: SS231 fino ad Alba

Da Milano: A7 fino a Tortona, E 70 fino ad Asti, A 33 fino ad Alba

Da Genova: E25 fino ad Alessandria, E 70 fino ad Asti, A 33 fino ad Alba

PARCHEGGIO

Limitrofi all’area disponibili tutti i parcheggi cittadini

IN TRENO

Da Torino PS: un treno ogni ora fino alle 19.35

Da Cuneo: Due treni l’ora, con cambio a Carmagnola o Cavallermaggiore, fino alle 19.25

Da Milano: cambio a Torino PS

Da Genova: cambio a Torino Lingotto

CAMPEGGIO

Campeggio allestito all’interno del parco che ospita la rassegna, all’interno di una struttura

sportiva comunale che garantisce docce e servizi igienici.

CONTATTI e SOCIAL

Sito Web: www.tanaroliberatutti.com

Facebook: facebook.com/tanaroliberatutti

Instagram: instagram.com/tanaroliberatutti