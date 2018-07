Nuvolari 2018 presenta:



BUD SPENCER BLUES EXPLOSION

Opening: John Holland Experience



Ticket prevendita--> http://www.ticket.it/dettaglio.php?id=263

Costo 10,00€



*****

Bud Spencer Blues Explosion



Dopo quattro anni d’attesa, tornano con un nuovo disco registrato completamente in analogico: “VIVI MUORI BLUES RIPETI” in uscita per La Tempesta Dischi.

I Bud Spencer Blues Explosion annunciano anche le prime date del “VIVI SUONA BLUES RIPETI TOUR” dodici occasioni per apprezzare dal vivo la loro straordinaria potenza musicale. Il calendario è in continuo aggiornamento.



*****

John Holland Experience



Heavy Blues N' Roll From Fossangeles

I J.H.E, Suonano un Rock N' Roll senza compromessi condito di grassi riffoni Garage e Blues che strizzano spesso l'occhio allo stoner made palm desert, tutto questo arricchito da un cantato in italiano che non si prende mai troppo sul serio.