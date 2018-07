Nuvolari 2018 presenta:

ANUDO

Opening: BOARS



Ingresso #uptoyou

Apertura ore 20.30



Anudo

"La band più promettente del momento" li ha definiti RedBull Music.

Hanno calcato palchi di importanti festival quali BalatonSound in Ungheria, SpringAttitude, SzigetFestival, OneDayMusic, MusicalZoo e condiviso il palco con le più importanti realtà della musica elettronica internazionale: Air, EllenAllien, DerrickMay, Crookers, GoldPanda e molti altri.

Lo straordinario numero di concerti li ha resi una delle realtà più interessanti tra le band di musica elettronica provenienti dall’Italia tanto che le loro tracce sono state scelte come sound track ufficiale della fashion movie di Versace, sonorizzando interamente tutti I contenuti video della prestigiosa casa di moda.



Boars

BOARS! è un trio che suona musica elettronica. Nasce a Torino a fine 2016 dall’incontro tra un sound designer e due musicisti. Il real time processing permette al trio di superare i limiti imposti da strumenti come basso e batteria creando un sound avvolgente e profondo, a tratti aggressivo ma sempre denso e strutturato.