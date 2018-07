“Notte dello shopping e dello sport” il 7 luglio e

“Saldi sotto le stelle con musica revival” il 12 luglio

per i GIOVEDÌ SOTTO LE STELLE a Carmagnola

Sabato 7 e giovedì 12 luglio 2018 – dalle ore 21:00

Lungo l’asse di Via Valobra a CARMAGNOLA (TO)



I Giovedì sotto le Stelle propongono piacevoli serate con negozi aperti, musica, ballo, spettacoli, animazioni, intrattenimenti rivolti a tutte le fasce di età, degustazioni, menù speciali ed altri eventi per vivere in maniera divertente e frizzante il centro di Carmagnola.

Il 7 luglio ci saranno esibizioni di varie associazioni sportive tra le quali la ASD Gymnasium Kick Boxing guidata dal Campione del Mondo Marco De Franco.

Il 12 luglio ci sarà la promozione della Krumira, la nuova salciccia di Carmagnola con ingrediente segreto che gli assaggiatori dovranno indovinare.



La kermesse “Giovedì sotto le Stelle” si sta svolgendo tra il 21 giugno e il 26 luglio a Carmagnola (TO) in piacevoli serate con negozi aperti, musica, ballo, spettacoli, animazioni e intrattenimenti rivolti a tutte le fasce di età, degustazioni e menù speciali, la 2^ edizione del Festival Folk e la 12^ edizione del “The Giorgione Day” con sfilate di auto e moto d’epoca e spettacoli circensi per vivere il centro della Città del Peperone in maniera divertente e frizzante nei giovedì sera di giugno e luglio.

Le serate si svolgono principalmente lungo l’asse commerciale del comune per coinvolgere i numerosi negoziche partecipano attivamente nell’organizzazione delle proposte.

Giovedì 21 giugno si è svolta la “Serata Bimbi” con la quale si è voluto riconsegnare le vie e le piazze della città a bambini e ragazzi, per giocare in strada come si faceva un tempo.

Giovedì 28 giugno ci è svolta invece la seconda edizione del Festival Folk di Carmagnola con la partecipazione di sei gruppi musicali che hanno proposto il genere folk in diverse sfumature.

Sei serate ricche di eventi perché ai cinque giovedì sera si aggiunge la speciale “Notte dello shopping e dello sport” di sabato 7 luglio in coincidenza con l’apertura ufficiali dei saldi 2018, con negozi aperti sino a tardi, musica, balli, apericena, degustazioni e esibizioni delle associazioni sportive carmagnolesi.

Ci saranno esibizioni di alcune associazioni sportive del territorio tra le quali la ASD Gymnasium Kick Boxing guidata dal Campione del Mondo Marco De Franco, l'associazione Pole Dance Virtude che proporrà un mix di ginnastica e danza, la scuola di Boxe di Chieri, al cui interno gareggiano alcuni atleti carmagnolesi, e il CSF Carmagnola Calcio che proporrà un divertente gioco di precisione.

Giovedì 12 luglio sarà la volta della serata “Saldi sotto le stelle e musica revival” con aperitivi, cene, after dinner, gelati e dolci artigianali, animazioni, intrattenimenti, balli, dj-set con musica revival e spettacoli rivolti a tutte le fasce di età per vivere il centro della Città del Peperone in maniera frizzante e coinvolgente.

Le vie e le piazze dello shopping saranno in particolare Via Valobra, P.zza Sant'Agostino, Via Boselli, P.zza Garavella, Via Chiffi e Via F.lli Vercelli con numerosi punti vendita che hanno aderito all’iniziativa.

Ci sarà anche la promozione della Krumira, la nuova salciccia di Carmagnola con ingrediente segreto che gli assaggiatori dovranno indovinare.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Giovedì 19 luglio sarà dedicata soprattutto ai motori ed al circo contemporaneo con la 12^ edizione del “The Giorgione Day”, memorial in onore di Giorgio Burzio, giovane carmagnolese scomparso nel 2006 e grande appassionato di rally e automobilismo in genere.

Per ricordarlo, la famiglia e l’Associazione sportiva “Energia & Fantasia” organizzano annualmente un raduno con numerose auto (d’epoca, storiche e da rally) e moto (Harley Davidson, Vespe, cross) che sfileranno in centro e in alcuni borghi carmagnolesi, per rientrare alla fine in centro e dare il via agli spettacoli di arti circensi a cura dell’Associazione “Fuma ca ‘nduma” diretta dal carmagnolese Francesco Sgrò, direttore artistico della FLIC Scuola di Circo di Torino e dall’amico Giuseppe Porcu.

Il ricco programma si concluderà il 26 luglio con la “Serata Country e Moto in Borgo Vecchio” con una grande festa di musica, balli nel nucleo storico della città.

La kermesse è organizzata dall’Ufficio Commercio e Manifestazioni del Comune di Carmagnola in collaborazione con Pro Loco, Ascom, Confesercenti, associazione Officina Carmagnola, e con il contributo economico del Comune e la compartecipazione delle Associazioni di categoria in una formula collaudata che nelle passate edizioni ha fatto registrare una grande affluenza di pubblico e numerosi apprezzamenti da parte dei visitatori.

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO:

