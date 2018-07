Festival Ferie di Augusto a Bene Vagienna

Palazzo Lucerna di Rorà - da venerdì 6 a domenica 22 luglio

Palazzo Lucerna di Rorà - venerdì 6 luglio ore 21,15

COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI

Elia Tedesco Simone Moretto Valentina Massafra Vincenzo Montesano

Greta Malengo Micaela Piredda Alberto Casalegno Emanuele Succa

La commedia delle 3 dracme

di Gian Mesturino e Girolamo Angione da Trinummus di Tito Maccio Plauto - produzione Torino Spettacoli

Venatura ironica e straripante comicità plautina. La Compagnia Torino Spettacoli prosegue nel percorso di riscoperta dei capolavori comici di Plauto con la nuova produzione La commedia delle 3 dracme. Si tratta della storia di un giovane scialacquatore che viene salvato, tramite un benevolo raggiro, da un vecchio amico del padre e dall’immancabile servo parassita…

Eccoci dunque alla scoperta di Plauti un po’ insoliti: dopo Rudens, è il momento di Trinummus! In questa commedia l’autore ci sorprende affrontando argomenti quali: il tema dell’amicizia, per cui il fedele Callicle, per proteggere il tesoro segreto custodito nella casa dell’amico Carmide, è pronto ad acquistarla a sue spese e a sfidare la maldicenza della gente; o il buon cuore di Lisitele, disposto, pur d’aiutare l’amico Lesbonico, a sposarne la sorella senza dote.

Plauto è immenso, capace di continue sorprese! E noi che siamo teatranti un po’ giullari, amiamo in lui la “vis comica”, la battuta spassosa, la risata che viene dal cuore e “giocare” con i suoi testi!

Biglietti: posto unico € 11 - ridotto (und 26, ov60, gruppi, convenzionati e abbonati Torino Spettacoli) € 8