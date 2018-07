Martedì 10 luglio, con ritrovo alle 18 in Piazza Palazzo di Città, Bike Pride Fiab Torino organizza un'adunata in bici con l'obiettivo di raggiungere e conquistare uno "spazio" bellissimo e inaccessibile in bicicletta. Ma senza razzi a pedali.

Lo spazio che si andrà a conquistare non è lo spazio profondo ma lo "spazio pubblico", quello delle relazioni, della vita sociale urbana. Più vicino ma più inaccessibile dell’universo nero e profondo.

E’ lo spazio che il ‘900 ha regalato al traffico e alle auto togliendolo alle persone. Corsie, parcheggi, muri e poi piccole riserve indiane delimitate male che chiamiamo marciapiedi e piste ciclabili.

Fra questi spazi pubblici ce ne sono alcuni speciali e bellissimi, non accessibili alle biciclette, ma che in gruppo si andrà lo stesso ad occupare simbolicamente, “invitati” (ma sottobanco), per rivendicare spazi aperti, liberi e accessibili a tutti i cittadini, a piedi o in bicicletta e soprattutto per valicare uno spazio in cui mai avreste pensato di pedalarci.

Per partecipare è richiesta l'iscrizione su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-incursione-a-pedali-alla-conquista-dello-spazio-47691298959

A chi si iscrive verranno date tutte le informazioni dettagliate (non vi preoccupate, non sarà nulla di illegale) ma il luogo deve rimanere segreto!

Terminata la cicloescursione... ci sarà un cicloaperitivo.

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1859583197683640/

Per informazioni: info@bikepride.it