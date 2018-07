Dal 6 al 28 luglio al Parco Le Serre di Grugliasco le espressioni più innovative del circo contemporaneo.

21 spettacoli, 16 titoli, 6 prime nazionali per un totale di oltre 100 artisti provenienti da Canada, Marocco, Colombia, Irlanda, Francia e Italia.

La kermesse propone un calendario di spettacoli dal respiro internazionale, a partire dalla presenza di alcune tra le più importanti compagnie provenienti dal Marocco e dal Canada.







Venerdì 6 e sabato 7 luglio Teatro Le Serre Groupe Acrobatique de Tanger in Halka PRIMA NAZIONALE

Un energico dinamismo di corpi invita lo spettatore ad abbandonare i propri preconcetti e a lasciarsi travolgere da una cultura, quella marocchina, fatta di acrobazie, ma anche canti, poesie e lamenti che si rifanno a una tradizione molto antica. A promuoverne il dialogo con la contemporaneità ci pensa il Groupe Acrobatique de Tanger, composto da 14 artisti di cui 12 attori e due musicisti, tutti rigorosamente consaguinei.

Lunedì 9 luglio

Chapiteau Vertigo

blucinQue

in Bird/Osservatorio

Bird è installazione musicale e spettacolo in divenire, un processo di creazione che si basa su tappe di residenza chiamate “L’osservatorio”, che portano lo spettatore a relazionarsi con l’installazione musicale e visiva presente in scena, entrando di fatto a far parte del processo creativo col suo sguardo esterno, mentre il tutto viene ripreso dall’occhio di una telecamera.







Martedì 10 e mercoledì 11 luglio

Chapiteau Vertigo

Teatro Necessario

in Clown in libertà

Concerto continuamente interrotto dalle divagazioni comiche dei musicisti o spettacolo di clownerie ben supportato dalla musica? Clown in libertà è un momento di euforia, ricreazione e ritualità catartica per tre buffi, simpatici e ‘talentuosi’ clown che paiono colti da un’eccitazione infantile all’idea di avere una scena ed un pubblico a loro completa disposizione. Senza un racconto enunciato e senza alcuno scambio di battute, Clown in libertà racconta, dunque, il pomeriggio un po’ anomalo di tre clown che vogliono allestire uno spettacolo per divertire, stupire ed infine conquistare, abbracciare, baciare il pubblico di passanti.

Giovedì 12 luglio

Chapiteau Vertigo

Compañía dospuntos in Degradé

Che cosa resta della terra che si lascia quando si emigra? Estratti diluiti nei tessuti. Colori che si degradano, come la nostra pelle nel tempo. Radice profonda che trema in lontananza. Lo spettacolo è il tentativo circense dei due giovani performer Andrea Paola Martínez e Camilo Jimenez, già artisti di blucinQue, di presentare al pubblico il meltin’pot culturale, estetico ed etico della loro terra natia: la Colombia





A seguire Woven Collective Circus in Resonances

Una creazione nata durante una residenza artistica a ottobre 2017. Composta dai musicisti e acrobati irlandesi Ruairí Mooney O’Cumiscáigh, Shane Gilliland e Michelle Sharon Thoburn, la compagnia Woven Collective Circus porta in scena un manifesto sociale e politico che “risuonerà” e farà vibrare le corde del cuore e della mente.









Venerdì 13 e sabato 14 luglio

La Compagnie (Francia - Svizzera) in L’Avis Bidon PRIMA NAZIONALE

Quattro acrobati intorno al palo cinese e al quadro coreano. Si muovono e saltano in tutte le direzioni in una climax di dinamismo e tecniche circensi. “L’Avis bidon” è la prima creazione collettiva di Boris Fodella, Baptiste Clerc, Charlie Mach e Zackary Arnaud, riuniti sotto il nome di Cirque la Compagnie, compagnia circense formatasi durante gli anni di studio dei quattro artisti presso la Scuola Nazionale di Circo di Montreal





Lunedì 16 luglio Cirko Vertigo (Internazionale) in Energy Show

Un cast di interpreti internazionali, guidati dalla regia di Paolo Stratta, portano in scena uno spettacolo ricco di evoluzioni mozzafiato, per una durata complessiva di un’ora e mezza, tra aria e terra.







Martedì 17 e mercoledì 18 luglio Chapiteu Vertigo Duo Beloraj (Francia) in Et Pourtant… PRIMA NAZIONALE

Beloraj rappresenta due persone e una parola, un anagramma di due cognomi come simbolo di uno sforzo comune. Porta due identità, due energie, tra la dolcezza e la forza di un tuono: bisogna vivere le contraddizioni che coesistono in noi. Attraverso gli ascensori acrobatici, i due performer ci raccontano i loro sentimenti, i loro desideri, i loro bisogni reciproci.









Giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 luglio Teatro Le Serre Cirque Alfonse (Canada) in Tabarnak PRIMA REGIONALE

Il Cirque Alfonse riunisce la famiglia Carabinier-Lépine con alcuni dei loro amici e propone un circo che affonda le proprie radici nelle tradizioni folcloristiche del Quebec, a cui i performer aggiungono un “tocco” di modernità. “Tabarnak” , il cui nome è ispirato alla chiesa del villaggio in cui si riuniva la piccola comunità del Quebec in cui sono cresciuti gli artisti, è la loro ultima produzione.









Lunedì 23 luglio Chapiteu Vertigo Luisella Tamietto (Italia) in Chi perde, perde

Chi perde, perde è una strampalata galleria di caratteri umani che l’interprete analizza con occhio cinico e disincantato, vestendone i panni grazie a una talentuosa impersonificazione e a veloci cambi d’abito.









Martedì 24 e mercoledì 25 luglio Chapiteu Vertigo Compagnia La Voie Ferrée / Emiliano Ferri (Francia-Italia) in Pour La Beauté Du Geste PRIMA NAZIONALE

“Pour La Beauté Du Geste” è il risultato delle diverse esperienze vissute negli ultimi anni di lavoro da Emiliano Ferri, di incontri tanto artistici quanto personali. La volontà di continuare a creare, la curiosità costante e la necessità di esprimersi innescando un nuovo dialogo tra se stesso e gli oggetti acrobatici, conducendo l’artista a realizzare uno spettacolo “solista” , in cui il possibile e l'impossibile non esistono e il principio fondamentale si basa sul godimento del momento presente.







Giovedì 26 luglio Chapiteu Vertigo Les Hommes Penchés (Francia) in Instable PRIMA NAZIONALE

In collaborazione con Festival Teatro Musica Estate 2018

Instable, ovvero che manca di stabilità, che non rimane in posizione, dritto e fermo; che è in grado di muoversi o essere spostato; che non si trova in una posizione di equilibrio in modo durevole; il cui stato o il cui carattere di stabilità non perdura.







Venerdì 27 e sabato 28 luglio Teatro Le Serre Flip FabriQue (Canada) in Attrape Moi (Catch me) PRIMA NAZIONALE

La formula è semplice quanto esplosiva: sei ex “compagni di classe” che dopo dieci anni di carriera individuale scoprono di voler ritornare a quegli spensierati e felici esordi. E allora perché non provare ancora una volta a divertirsi lavorando assieme? I nomi di questi amici di vecchia data sono Christophe Hamel, Bruno Gagnon, Hugo Ouellet Côté, Jérémie Arsenault, Jade Dussault, Yann Leblanc, acrobati formati presso l'École de Cirque de Québec in Canada e con trascorsi lavorativi in celebri compagnie circensi tra cui il Cirque du Soleil, The 7 Fingers, Les Confins e il Cirque Éloize, che nel 2011 fondano la compagnia Flip FabriQue, accomunati dalla stessa voglia di infondere gioia e divertimento







