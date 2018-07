Due fine settimana per intenditori e buongustai, alla scoperta dei saperi e sapori delle Valli di Lanzo, tra cultura, musica e divertimento: li propone da venerdì 13 a domenica 15 luglio e nel weekend successivo ad Usseglio la Mostra regionale della Toma di Lanzo e dei formaggi d’alpeggio, da sempre un’occasione per promuovere l’attività dei margari e i loro prodotti.

Saranno presenti oltre cento espositori selezionati, provenienti da tutta Italia e non solo, che faranno da corona a una serie di appuntamenti tematici legati alla Toma che ha reso famose in tutta Italia le tre vallate di Lanzo, in particolare quella di Viù. L’inaugurazione con il tradizionale taglio della forma di Toma è in programma venerdì 13 alle 18, preceduta dall’apertura della mostra “Angeli – Visioni di energia”, con le sculture di Maria Primolan, allestita nella centrale del Crot. In serata nei ristoranti locali e nel Palatoma si potrà gustare la tradizionale cena valligiana e si potrà ballare con la Filarmonica Ariosto Re. La Mostra di Usseglio è anche e soprattutto una festa per le famiglie. Nell’alpeggio didattico si potrà imparare a produrre un tomino e portarlo a casa a ricordo della manifestazione. Si potranno cavalcare pony, fare giri a cavallo ed effettuare il battesimo della sella a cura della scuola di equitazione “Lo Sperone”, truccarsi e divertirsi nel circo dei formaggi, utilizzare i giochi gonfiabili per i più piccoli nell’area Country Village. I gourmet potranno gustare lo street food e partecipare al percorso del gusto con la Toma di Lanzo, la Toma del Lait Brusc, i formaggi caprini in abbinamento con confetture e miele di montagna, il tagliere di salumi con l’immancabile Salame di Turgia, la Salsiccia alla Toma, il Lardo, la Mocetta, i Balin d’Ussej (polpettina di prelibata carne di razza Piemontese con il tenero cuore di Toma); il tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali piemontesi o da un bicchiere di vino Docg, da gustare nell’ambito di “Calici in quota: Enoteca sotto la Lera”. Le degustazioni guidate di formaggi Dop e valligiani saranno curate da esperti sensoriali, mentre i cooking show saranno curati dal Consorzio Operatori Turistici delle Valli di Lanzo.

Sabato 14 luglio sarà la giornata delle associazioni e della terza età, con la visita al Museo Civico alpino “Tazzetti” e all’antico complesso parrocchiale. Alle 11 inizierà il 7° Concorso Nazionale di Scultura su Toma, che avrà come tema “La Natura”. Completano il programma della giornata il pranzo dell’amicizia, il cooking show “I fiori commestibili a tavola” a cura del Consorzio Operatori Turistici, la cena tipica nei ristoranti e il convegno su “Archeologia nelle Valli di Lanzo, una opportunità turistica per il III Millennio”, organizzato dal Centro Studi Sentieri.

Domenica 15 luglio alle 9,30 e alle 12sarà possibile partecipare alle visite guidate alla centrale del Crot, con i tecnici di Enel Green Power. Piatto forte per il pranzo sarà il risotto che ha un titolo che è un programma: “La Toma con i formaggi Dop Piemontesi”, a cura del caseificio Valgrana. I bambini potranno divertirsi a partire dalle 15 con i supereroi e le principesse della Nazionale Italiana dell’Amicizia e con lo spettacolo di Flash Mop a cura dell’Accademia dello spettacolo. Alle 18,30 sono in programma la premiazione de “Lo stand più bello” e quella del concorso “Vallinphoto” dedicato al tema “Culti e Spiritualità nelle Valli di Lanzo”. Al Museo Tazzetti si potrà visitare per l’intera giornata la “Mostra in alto. Il mondo di Domenico Riccardo Peretti Griva”, la prima retrospettiva dedicata localmente al forte legame del magistrato e fotografo antifascista con le sue montagne. Sarà inoltre possibile visitare la mostra dedicata a Cesare Ferro Milone, parte di un importante circuito espositivo dedicato all’artista di origini ussegliesi, insieme ad altre due mostre contemporaneamente allestite a Torino alla Pinacoteca Albertina e alla Fondazione Accorsi Ometto. Per informazioni aggiornate sulle iniziative del Museo civico si può consultare il sito Internet www.vallediviu.it o scrivere a museocivicousseglio@vallediviu.it. Per promuovere la cultura del “saper fare l’orto” come bene economico e benessere fisico, il Comune organizza l’iniziativa “L’ort d’Usoei”, con la presenza di consulenti agrari, mentre la mostra “Usoei a croucat” proporrà i lavori femminili del tempo che fu rivisti in chiave moderna.

Sabato 21 lugliole manifestazioni riprenderanno con la Serata Stellare, l’incontro “Quattro Comuni in Vetta: Bessans – Novalesa – Mompantero – Usseglio 100 + 19 anni della posa della Madonna sul Rocciamelone”, il mercato agricolo e delle Città Slow, l’evento “Omaggio alle minoranze linguistiche storiche in Italia - Dodici canti per dodici lingue” a cura dello sportello linguistico del Museo Tazzetti.

Domenica 22ci saranno la “Fattoria in fiera”, il “Mani in pasta day” con l’accensione del forno comunitario in borgata Perinera, le lezioni sulla conservazione del lievito naturale che sarà distribuito gratuitamente, il laboratorio “Un’ora da pizzaiolo”, la macinazione del grano nel mulino a pietra della Perinera. Da non mancare la Mostra bovina, ovina e caprina dedicata alle razze alpine, il risotto ai formaggi d’alpeggio, la premiazione del “rudun” (campanaccio per le mucche”) più bello, i Balli sull’Aia a cura di Sonia De Castelli di Telecupole, la gara di mungitura, ladimostrazione “ Come nasce il salame di Turgia” con degustazione a seguire.