Hot Lunch è una punk ’n’ roll band da San Francisco/Oakland Bay Area. Sono in "missione” per creare la migliore colonna sonora del party perfetto. Il loro album di debutto omonimo è stato registrato da Tim Green presso i Louder Studios ed è disponibile in tutti i formati da Who Can You Trust? Records (EU), Tee Per Records e Burger Records (Stati Uniti).



Martedì 10 luglio 2018

ore 22 - euro 5

BLAH BLAH

Via Po 21 Torino

telefono: 392.704524