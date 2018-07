Il pianista compositore Federico Bonifazi nel palco del Jazz Club Torino



Prenota il tuo tavolo per il DINNER IN JAZZ (cena & spettacolo live) compilando il form sul sito www.jazzclub.torino.it o lasciando un messaggio in segreteria allo 011/882939



Dopo il suo ultimo lavoro intitolato Suite "Colori d’autunno”, Bonifazi uscirà con il suo prossimo cd in autunno. A lavorare con lui, la celebre etichetta discografica SteepleChase Production e con una formazione composta da Giampaolo Casati, Gianluca Petrella, Emanuele Cisi, Gabriele Evangelista, Alfred Kramer.



Per questa occasione, porterà sul palco del Jazz Club Torino in prima assoluta il nuovo progetto in piano solo, intitolato “Advancing”: una connessione tra le musiche di Brams, Ravel e 4 Preludi composti dal pianista, che richiamano le sonorità classiche d’inizio Novecento, avanzando nella musica contemporanea, strettamente personale, senza perdere mai il sapore del jazz.







Jazz Club Torino

Piazza Valdo Fusi, 10123 Torino