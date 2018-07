Riki, nome d’arte di Riccardo Marcuzzo, arriva per la prima volta al GruVillage 105 Music Festival con il suo trionfale tour che nei mesi invernali ha riempito i principali palazzetti italiani.

Classe 1992, appassionato di recitazione, studia canto e frequenta Design della Comunicazione e del Prodotto allo IED di Milano, perché gli piace “realizzare e dar vita alle cose”. Nel 2016 entra nella scuola di Amici di Maria de Filippi, vincendo la categoria Canto e classificandosi al secondo posto. Nonostante il recente debutto nel mondo discografico, Riki vanta già grandi successi. Il 19 maggio 2017 pubblico il suo Ep d’esordio, Perdo le parole, con cui guadagna il triplo disco di platino e si posiziona al primo posto in classifica FIMI per 11 settimane consecutive. Nel mese di ottobre, esce il nuovo album di inediti Mania, certificato disco d’oro la prima settimana e poi doppio disco di platino, restando al primo posto della classifica FIMI per tre settimane. A questi traguardi si aggiungono il disco di platino per il brano Perdo le parole, il disco d’oro per Polaroid e per Se parlassero di noi, l’ingresso nelle classifiche di diversi paesi – Italia, Polonia, Cile, Finlandia, Argentina e Perù – dell’ultimo singolo Dolor de Cabeza, oltre 100milioni visualizzazioni su YouTube per tutti i video delle sue hit, e oltre 60mila biglietti venduti per un tour completamente sold out.

Una stagione straordinaria per il giovane cantautore che nel concerto al GruVillage porterà l’impianto sonoro pop elettronico dei suoi due album, impreziosito da chitarre, drum machine e synth. Uno spettacolo in cui i brani saranno presentati come in un dj-set, passando dall’elettronica iniziale all’acustico del finale.

Arena esterna di Le Gru – via Crea 10, Grugliasco (TO) Ticketing & prevendite: Circuito TicketOne online e punti vendita con diritti di prevendita e commissioni variabili a seconda dei rivenditori.

Info: www.gruvillage.com - 011/7709657