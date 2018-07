I Cobram sono il volto nuovo della musica pop indipendente, nati dall’alchimia tra parole irriverenti e suoni elettronici dal retrogusto internazionale. A Marzo 2018 esce il loro primo album dal titolo “A cosa stai pensando?” sotto etichetta Capogiro Records, anticipato dai singoli Aforisma, #Social e KM di scarpe. Il singolo Aforisma nel corso del 2017 viene trasmesso da oltre 500 radio tra Italia ed Europa. A Dicembre 2017 i Cobram entrano nella chart musicale di London One Radio in Inghilterra con il loro secondo singolo #Social. BeKy é un cantante/musicista torinese. In uscita il suo album d’esordio. Lavora anche costantemente con i Re-Beat raggiungendo una media di 70/80 concerti l'anno in tutta Italia cantando con Ilaria Allegri e suonando la chitarra con loro. Collaborazioni con i Fakemen, progetto di Albertino e prodotto da Max Bellarosa.

Giovedì 12 luglio

BLAH BLAH

Via Po 21 Torino

telefono: 392.704524