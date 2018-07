DIRTY LICKS ACOUSTIC TRIO

in concerto

venerdi 13 luglio 2018

Cafè Neruda

Via E. Giachino 28/E– Torino

Tel. 011253000/3483793726, circolo ARCI

Ingresso gratuito con tessera Arci

Rolling Stones Tribute

I Dirty Licks, Rolling Stones Tribute Band di Torino, nascono nel 2002 dall'amicizia e dalla comune passione dei membri fondatori per la band di Mick Jagger e Keith Richards, con l'intento di proporre un progetto tributo che potesse ricreare, usando chitarre in accordature aperte tipiche del sound "Stones", le giuste sonorità della band Inglese. Dopo più di 15 anni di esperienza e vita on the road i Dirty Licks sono in grado di proporre varie tipologie di spettacolo, dal classico rock'n'roll trascinante alle atmosfere più intime e raccolte in formazione acustica.

La band si esibirà venerdì 13 luglio in formazione acoustic trio formata da Renato Tammi, Antonio Tedde e Carlo Battistella.