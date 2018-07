Flor non si ferma più e dopo il successo dello scorso maggio a Torino, inaugura la prima edizione estiva della propria storia a Bardonecchia, tra le montagne della Val di Susa.

Domenica 15 luglio, dalle 9 fino alle 20, più di 70 espositori provenienti da tutta Italia trasformeranno Via Medail, centralissima arteria del borgo valsusino, in un immenso giardino, proponendo le proprie eccellenze florovivaistiche a tutti gli amanti del verde in ogni stagione.

Particolare attenzione sarà rivolta alle numerose tipologie di piante tipiche delle coltivazioni di montagna, tra cui alcune vere e proprie chicche come la stella alpina, lo spinacio buon enrico, l’artemisia genepi, l’arnica montana, il sedano di montagna, diverse specie di timo e di origano, le calendule, i nasturzi e la santoreggia di montagna, solo per citarne alcune.

Non mancheranno, naturalmente, proposte più tradizionali e “cittadine”, che ben si adattano sia alla coltivazione in piena terra che in vaso, tra cui erbacee perenni a fioritura estiva, una ricca selezione di piante aromatiche, graminacee, piccoli frutti, ortensie e rose, bonsai, arbusti e piante rampicanti. Saranno poi presenti vivaisti con piante succulente, carnivore e piante da appartamento, tra cui le orchidee. E, ancora, stand e spazi dedicati all’ oggettistica per il giardinaggio, libri, sementi e prodotti naturali, decorazioni e spezie.

Come consuetudine durante le edizioni torinesi, anche la versione estiva di Flor vivrà i suoi momenti di incontro, cultura e dibattito sul tema del verde:

Per tutta la durata di FLOR - Stand Kiko Ceramica, VIA MEDAIL

“A TUTTO TORNIO”

Per tutta la durata di Flor, dimostrazioni creative a cura di Sara Bazzano di Kiko Ceramica, su come usare il tornio, strumento indispensabile per la realizzazione di magnifici oggetti decorativi e ceramiche per il giardino.

ORE 10e30 – Spazio incontri, VIA MEDAIL

“L’ORTO IN MONTAGNA”

Anche in montagna può nascere un magnifico orto. I vivaisti Fratelli Gramaglia racconteranno storie ed esperienze alla ricerca del bilanciato equilibrio tra ordine razionale e natura spontanea.

ORE 11e30 e ORE 16 – Spazio incontri, VIA MEDAIL

“ERBE IN TAVOLA”

Degustazione di prodotti tipici del territorio ricavati dalle erbe alpine, tra cui il lardo, la toma, i dolci da viaggio al Genepi e diverse tipologie di liquori, in compagnia di alcuni produttori, che ne illustreranno storia, tradizioni e ricette. Sarà presentato, inoltre, il gin prodotto con il ginepro della Val di Susa, in collaborazione con le associazioni dei produttori di Genepi.

ORE 17 – Spazio incontri, VIA MEDAIL

“ERBE ALPINE”

In compagnia dei vivaisti Fratelli Gramaglia, un viaggio alla scoperta delle erbe alpine tra cibo, cultura e medicina. La flora di montagna raccontata da un raccoglitore che potrà svelarci segreti e offrire buoni consigli.

Flor è, nelle sue edizioni torinesi, un appuntamento consolidato nei calendari delle mostre mercato italiane e rientra a pieno titolo tra le dieci manifestazioni floro - vivaistiche nazionali per quantità e qualità degli espositori presenti.

Per la prima volta esce dai confini del capoluogo piemontese, ampliando il proprio “sguardo verde” in nuovi contesti e in nuovi periodi dell’anno e proponendosi come format replicabile anche in altre località.

Flor Estate Bardonecchia è organizzata dall’Associazione Nuova Orticola del Piemonte (www.orticolapiemonte.it) insieme ad Ascom Bardonecchia e in collaborazione con il Consorzio Turismo Bardonecchia e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Bardonecchia.

Flor Estate Bardonecchia

Domenica 15 luglio 2018

Dalle 9 alle 20

Via Medail – Bardonecchia (TO)

Ingresso libero

www.orticolapiemonte.it