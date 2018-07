Sabato 14 e domenica 15 luglio a Luserna San Giovanni è in programma la seconda edizione della Baldoria Medievale, organizzata dall’associazione Fili di Luna, in collaborazione con il progetto L’Albero Volante, con l’associazione Tresò, l’Associazione commercianti e artigiani e la Proloco di Luserna.

L’evento è patrocinato dalla Città Metropolitana di Torino e propone due giorni all’insegna del buon cibo, del gioco e della musica uniti da un filo conduttore: la storia medievale. Un salto indietro nel tempo porta i visitatori nell’anno 1250, quando a Luserna l’economia prosperava e non c’erano scontri religiosi. Per l’interna durata della festa Luserna San Giovanni si trasforma in una grande piazza, dove è possibile scoprire la storia, l'artigianato, i piatti della tradizione preparati nei punti ristoro e degustare le bevande di un tempo come l’ippocrasso, il sidro e idromele. Partecipano alla Baldoria gruppi storici di Saluzzo e di Monticello d'Alba e gli Arcieri di Villar Pellice.

Sabato 14 luglio la manifestazione si apre alle 18 con l’aperitivo in piazza e le dimostrazioni di danza medioevale del gruppo John O’Leary di Torino. Alle 21 è in programma il concerto del gruppo occitano Cèl Dobert.

Domenica 15 alle 10 esibizioni e duelli in piazza del Municipio a Luserna San Giovanni Airali, alle 11 corteo in costume verso Luserna Alta, dove alle 12 è in programma il pranzo medievale in piazza. A partire dalle 15 sono in programma i giochi di strada, l’inaugurazione del Museo del gioco e del giocattolo, una passeggiata storica per famiglie, animazioni medievali e giochi per grandi e piccini, esibizioni di menestrelli e danze.