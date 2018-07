Con l’incontro con la scrittrice Simonetta Agnello Hornby si inaugura sabato 14 luglio alle 17,30 in piazza del Municipio a Torre Pellice l’edizione 2018 della manifestazione “Una Torre di libri”. Nata da un’idea dello chef e ristoratore Walter Eynard e di Manuel Kromer della Claudiana editrice e promossa dal Comune di Torre Pellice, l’iniziativa è attualmente organizzata dalla Libreria Claudiana in collaborazione con l’associazione Diversi Sguardi.

Nel fitto calendario di incontri e di eventi che proseguiranno sino a domenica 29 luglio spiccano i nomi del leader dei “Marlene Kunz” Cristiano Godano, del regista, attore e autore Pino Petruzzelli, l’evento di lunedì 23 dedicato alle minoranze linguistiche intitolato “Stiamo scomparendo -Viaggio nell’Italia in minoranza”, l’ironia dissacrante di Paolo Hendel con il suo “La giovinezza è sopravvalutata”, l’incontro di sabato 28 con il direttore de “La Stampa” Maurizio Molinari.

Nell’ambito della manifestazione culturale domenica 22 luglio verrà riproposto l’evento “La biblioteca vivente”. Dalle 14,30 alle 18,30 al Parco delle Betulle in via D’Azeglio sarà possibile parlare con alcuni “libri viventi” già incontrati nell’edizione 2017 e con moltissimi titoli nuovi. Ogni lettore potrà prenotare un libro a scelta dal catalogo, per una conversazione di circa mezz’ora, durante la quale i libri racconteranno la propria esperienza di vita, rispondendo alle domande poste dai lettori. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del Comune di Torre Pellice, con la biblioteca civica “Carlo Levi” e con Giosef Unito. Tra i nuovi libri viventi ci saranno un ex dipendente dal gioco d’azzardo, un uomo alle prese con il morbo di Parkinson e una mamma lesbica.