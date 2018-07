Osteria Rabezzana, via San Francesco d’Assisi 23/c, Torino

Mercoledì 18 luglio, ore 20

Tango e folklore argentino con il Duo Acosta-Troncozo

Le atmosfere delle milongas di Buenos Aires rivivono in Osteria con il duo Acosta-Troncozo e i piatti della tradizione argentina. Figli d'arte, Martin Troncozo è un rinomato cantante e chitarrista argentino e Lautaro Acosta è un funambolico violinista.

Martin Troncozo

Nato a Buenos Aires, fin da piccolo dimostra le sue doti musicali e strumentali. A soli sette anni sale per la prima volta sul palco insieme a suo padre, dal quale impara a suonare la chitarra. A otto anni partecipa alla registrazione dell'album "Los santiagueños sean unidos" (RCA records) con importanti artisti del folklore argentino. Il suo primo impatto con il tango avviene a nove anni, quando gli si presenta l'occasione di suonare nella tangheria "Homero Manzi" insieme al cantante e bandoneista Ruben Juarez. Due anni dopo inizia a studiare canto e a tredici inizia la sua formazione musicale accademica. Nel 1999 entra a far parte del gruppo folkloristico "La Chimbera" e nel 2002 fonda il duo "Los Troncozo" con cui percorre teatri, festival e locali in Argentina e in America Latina. Arriva in Italia nel 2008 dove continua la sua passione per il tango.

Lautaro Acosta

Nato a Torino nel 1987, è stato allievo del Maestro Edoardo Oddone al Conservatorio di Torino, dove nel 2008 si è diplomato in violino con lode e menzione d’onore. Seguono i diplomi triennali dell'Accademia CMT con il maestro Franco Mezzena e dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma con Sonig Tchakerian. Ha collezionato premi e riconoscimenti in concorsi nazionali ed internazionali, frequentato corsi e masterclass di eminenti violinisti e realizzato numerosi lavori discografici in diversi ambiti musicali (barocca, jazz fusion, folk, rock progressive, tango).

Formazione

Martin Troncozo, chitarra e voce

Lautaro Acosta, violino

Ingresso

Cena argentina con concerto: 30 euro. Dalle ore 21.30: ingresso + un calice di vino accompagnato da stuzzichini o dolce al costo di 15 euro, fino ad esaurimento dei posti a sedere.

Menù

Fajolada argentina

Costine di coscia di vitello asado con patate dolci

Budino di tapioca

Acqua, vini argentini in abbinamento e caffè

Info e prenotazioni

Web: www.osteriarabezzana.it

Tel: 011.543070 - E-mail: info@osteriarabezzana.it