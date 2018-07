Ultimo party della stagione per la crew di GENAU. Dopo undici mesi ininterrotti di lavoro, venti eventi tra Bunker, Azimut, Supermarket e Q35, le collaborazioni con Movement e FuturFestival e oltre venticinque guest internazionali, come da tradizione il fitto programma si chiude Sabato 21 Luglio con una resident night che vedrà in consolle Gandalf, Kessa e noizyknobs.

Una scelta non casuale nell’anno che ha visto la nascita ufficiale di GENAU Recordings, la label associata al brand della compagine torinese che ha già all’attivo tre digital release e soprattutto il vinile di debutto, suonato da importanti dj come Answer Code Request, Norman Nodge, Amotik, Insolate, Luca Agnelli, SLV, Anetha e molti altri. Tre stili di techno senza compromessi, che si incastreranno perfettamente tra loro per un flusso continuo di beat ruvidi e potenti dal primo all’ultimo minuto della serata.

Un evento “in famiglia”, che però nelle ultime edizioni è riuscito a diventare la festa di arrivederci per tutti gli amanti della techno prima della doverosa pausa di agosto. Il tutto al Q35, la nuova casa estiva di Genau (ma anche per alcuni eventi durante la prossima sessione autunnale e invernale), nonché scommessa di una stagione che ha visto molti cambiamenti per la scena clubbing cittadina.

Ingresso in lista NOMINALE: 5€ entro mezzanotte - 7€ entro l'1.00 - 10€ dopo

Liste RIDUZIONE online (scegli il PR di riferimento) www.genauturin.com

Info e liste contattando i PR oppure: 392-8039321 - genau.turin@gmail.com / Il flyer firmato dal PR vale come ingresso ridotto

Ticket EARLY BIRD a 5€ + d.p. in quantità limitata (ingresso prioritario, valido tutta la notte) xceed.me

Q35 - Via Quittengo 35 - Torino