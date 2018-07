Lunedì 23 luglio

FABRIZIO MORO

dalle ore 22. Ingresso euro 15 + D.P.

Fabrizio Moro sale per la prima volta sul palco del GruVillage. Cantautore, chitarrista e musicista, Moro vanta una carriera ventennale e undici album, di cui nove in studio, uno dal vivo e una raccolta. Nato a Roma nel quartiere periferico di San Basilio, studia presso l'Istituto per la cinematografia e la televisione, mantenendo sempre viva la passione per la musica. Il grande successo arriva nel 2007 grazie alla vittoria nella categoria Giovani della 57° edizione del Festival di Sanremo con il brano Pensa, dedicato a tutte le vittime della mafia. Dopo numerosi dischi e varie partecipazioni alla kermesse ligure come cantante e come autore, l’artista romano torna a vincere Sanremo nel 2018 insieme all’amico Ermal Meta con la canzone Non mi avete fatto niente, brano che ha rappresentato l’Italia a Lisbona durante la 63ª dell’Eurovision Song Contest e con cui i due cantautori hanno vinto il disco d’oro dopo solo due settimane dall’uscita.

Nel corso degli anni, diversi brani dell’artista sono stati utilizzati come spot pubblicitari e documentari e come colonne sonore per campagne sociali, serie e programmi TV.

Location: Arena verde esterna di Le Gru • Grugliasco, alle porte di Torino

Ticketing & prevendite: Circuito TicketOne online e punti vendita con diritti di prevendita e commissioni variabili a seconda dei rivenditori. Biglietteria ufficiale al BoxInfo di Le Gru con diritti di prevendita (senza commissioni) tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 20.00. Casse del GruVillage solo durante i giorni di apertura del festival.

Orario inizio concerti: 22.00

Orario apertura cancelli: 20.00

Servizi: wi-fi gratuito / 4700 parcheggi gratuiti / posti riservati car2go / corsie riservate taxi / 2 cocktail bar e paninoteca nell’Arena / bar e ristoranti interni al Centro

Info location, concerti, servizi, area persone con disabilità, omaggi bambini, convenzioni cultura, sport e mobilità sostenibile, pacchetti turistici: www.gruvillage.com - Box Informazioni Le Gru - 011/7709657

