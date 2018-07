I Saint Agnes sono una garage rock band, formatasi nel 2014 e con molte uscite all'attivo. Parecchio conosciuti nella capitale inglese, i suoi quattro componenti arrivano tutti dall'East London. I leader sono Kitty Arabella Austen e Jon Tufnell. Per indicare le loro influenze, bisogna citare gruppi quali Black Rebel Motorcycle Club, The Kills e Dead Weather, senza dimenticare gli immortali Zeppelin. Il loro ultimo singolo è “The Witching Hour”, preceduto da "Merry Mother Of God Go Round", il secondo dopo il successo (sold out in pre-order) del precedente "Sister Electric". Han suonato in tutti i posti più cool di Londra: Oslo Hackney, Hoxton Square Bar & Kitchen e Sebright Arms e fatto da band di supporto a LA Witch e Death Valley Girls. Le loro tracce, passano di frequente su BBC Radio 6 (Lamacq), Virgin (Georgie Rogers), KEPX, Radio X e Amazing Radio.

Sabato 21 luglio

ore 22 - euro 5

Prima e a seguire Melody Maker(s) dj set BlasterT

BLAH BLAH Via Po 21 Torino telefono: 392.704524