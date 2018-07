Dogma

in concerto

Sabato 21 luglio 2018

Il Maglio

via Andreis 18/16 Torino

Info. 346 70 73 210

ore 22 gratuito

Tributo U2

Dogma è la Band di Torino che propone la versione integrale dello spettacolo che gli U2 hanno presentato durante l’ultimo World Tour, dai grandi classici come Pride, One,With or without you, fino ai più recentisuccessi come Vertigo, Sometimes you can’t make it on your own, Miracle drug etc