LORELA SEJDINI

in concerto

Jazz Club Torino

Via S.Francesco Da Paola ang. Via Giolitti (Piazzale Valdo Fusi) Torino

011.88.29.39

Protagonista a soli 15 anni di The Voice Albania, semifinalista al Festival Kenges 56, Lorela Sejdini porta sul palco del Jazz Club l'energia del pop e le suggestioni della sua terra d'origine.

Lorela Sejdini, 22enne diplomata al Liceo delle Scienze Umane e frequentante la facoltà Giurisprudenza a Torino. Comincia a debuttare come cantante partecipando inizialmente ai contest canori in Valsusa. Poi nel 2011 prende parte a The Voice of Albania.

Tra le tante competizioni canore si può ricordare anche il concorso "Senza Etichetta" presieduta dal maestro Mogol, nel quale è stata finalista.

Dopo il concerto, come tutti i sabati, si balla: WE ARE JAZZ CLUBBER con MORCIANO DJ SET!