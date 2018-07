JULIE GARRETT // SPECIAL GUEST ROBERTA DI LORENZO

in concerto Jazz Club Torino

Via S.Francesco Da Paola ang. Via Giolitti (Piazzale Valdo Fusi) Torino

011.88.29.39

Direttamente da Brooklyn (Bushwick per la precisione) arriva in esclusiva lal jazz Club a cantautrice e attrice di Broadway JULIET GARRETT.

Juliet trasporterà il pubblico in una dimensione intima e soffusa, presentandoci in solo il suo album di debutto, un progetto folk-rock con influenze che spaziano dal blues al pop.

Special guest ROBERTA DI LORENZO

Roberta ha origini pugliesi, cresciuta a Termoli ma torinese d’adozione ormai da quasi 20 anni.

Autrice e compositrice di fama nazionale ha all’attivo tre album di inediti e una lunga lista di collaborazioni a cominciare da Eugenio Finardi suo scopritore e per il quale ha scritto “E tu lo chiami Dio” brano che nel 2012 approda al festival di Sanremo suscitando grande successo di pubblico e di critica.

Molto attiva nella scrittura e realizzazione di brani per altri interpreti italiani, ha composto anche musiche per il teatro dove è andata in scena con Milena Vukotic.

Da segnalare che l’8 marzo del 2014 viene ricevuta in Quirinale dal presidente della Repubblica, dove le viene riconosciuto il suo impegno in musica per la lotta alla violenza sulle donne