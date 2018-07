Progetto nato a Tortona nel 2014 dalla fusione di diversi estremi generi musicali. Il prodotto finale è un potente mix di vibrazioni cosmiche e industriali, in cui il noise abbraccia la psichedelia e il jazz. Il primo album, "Vibes Addiction", è uscito per la label tedesca PsyKa Records. La band nell'arco di numerose date nella penisola e in Europa ha saputo catturare ascoltatori nostrani e stranieri con il proprio psych molto trasversale. Importanti condivisioni di palco con gruppi del calibro di Minami Deutsch, Vibravoid, New Candys, Ecstatic Vision, Acid Mothers Temple, Yawning Man, Sonic Jesus, Dopethrone, Ulan Bator, Yowie, Come Control… Nuovo album in uscita in autunno 2018.



Prima e a seguire KILLING MOON - dj set by Clean Pee & Topa-jay. 100% new wave

BLAH BLAH

Via Po 21 Torino

telefono: 392.704524