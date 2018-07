La band di Oakland, formata da Mila Puccini (Healers) e Shaun Hunter (Diesel Dudes) arriverà in concerto al Blah Blah in un incandescente mese di agosto per il locale di via Po. The Acharis, che hanno radici profonde nella scena punk nord californiana, uniscono in questo progetto post punk a suoni elettronici con melodie rarefatte del passato. Volano dai '90 ai '60 con una drum machine catapultata nel futuro! Il loro album d'esordio "Lost In The Vortex" è uscito nel febbraio 2017 ed è stato pubblicato per l'etichetta parigina EXBTN Records (vinile) e per la californiana Goth Horse Records (cassetta). Imperdibili per gli amanti di Postal Service, Apples In Stereo, Brand New, Neutral Milk Hotel, Matt & Kim e Passion Pit.



Sabato 4 agosto 2018

Prima e a seguire Melody Maker(s) dj set BlasterT

BLAH BLAH

Via Po 21 Torino

telefono: 392.704524