Uno dei gruppi più acclamati della scena punk rock internazionale, il terzetto (Joe Queer chitarra, voce, Cheeto Crash: basso, voce, Hoglog: batteria), proveniente dal New Hampshire (USA), propone la ricetta tipica di questo genere musicale, chitarre distorte, testi tra il sociale e l'irriverente il tutto per canzoni dalla durata media di 2 minuti l'una. Si sono formati nel 1982, e possono essere sicuramente definiti tra i capostipiti di tutto quel movimento punk che è salito alla ribalta all'inizio degli anni Novanta con i Green Day, The Offspring, Nofx... non a caso, l'etichetta discografica dei The Queers è stata la Lookout! Rec. ("casa" dei Green Day appunto). Al Blah Blah presenteranno la loro ultima uscita “Punk Rock Confidential Revisited”. Appuntamento impedibile per gli amanti del punk rock!



BLAH BLAH

Via Po 21 Torino

telefono: 392.704524