Due giganti della musica afro. Tony Allen, riconosciuto come un maestro della scena contemporanea, influenza il lavoro quotidiano di intere generazioni di musicisti, produttori e disc jockey e gira il mondo a tempo pieno per contaminarsi con le realtà più eterogenee. Fatale il suo incontro con Jeff Mills, mostro sacro dell'elettronica che dalla techno di Detroit.



Uno show che unisce la preziosa batteria del genio di Lagos ai macchinari dello scienziato del suono americano, e che sta shakerando il pianeta.



Biglietti disponibili online https://bit.ly/2tXQ8wH e presso la biglietteria OGR - senza costi di prevendita.

____



Tony Allen + Jeff Mills è il primo appuntamento della rassegna che farà ballare la Sala Fucine al ritmo dell'Africa. AFRICA NOW:



Amadou&Mariam | Africa NOW @OGR | 06.10.2018

Bombino | Africa Now @OGR | 18.10.2018