Tutti i venerdì di luglio e agosto, al Museo Egizio è... "Speciale Estate"!



Apertura continuata dalle 9:00 alle 22:30 e, dalle ore 18:30, tariffa unica a € 5,00!



In più, non perdetevi la nuova visita guidata "Museo Egizio nascosto", il percorso che mette in luce i fatti più curiosi e interessanti relativi alla fondazione del Museo. La visita è disponibile tutti i venerdì dello "Speciale Estate", alle ore 19:00, al costo di € 5,00 (biglietto d'ingresso escluso). Per il percorso, la prenotazione è obbligatoria (011 4406903 e info@museitorino.it). Per maggiori informazioni, clicca qui.



Ultimo ingresso in Museo, ore 22.00. Dalle 18.30 non sono valide le tessere Abbonamento Musei e Torino + Piemonte Card.