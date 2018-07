S̤O̤ṲN̤D̤S̤E̤T̤ ̤T̤ṲR̤I̤N̤ presenta: Festa al Tramonto con The Sweet Life Society

Il 2 agosto terminerà la stagione estiva di Soundset Turin, la rassegna dei concerti al tramonto al Fluido, al Parco del Valentino.

I grandi ospiti dell'ultima serata saranno The Sweet Life Society!



Il suono scricchiolante del vinile old school non è sufficiente per l'eccentrica band "The Sweet Life Society"; il talentuoso gruppo mescola brani contemporanei con la vecchia scuola "Cotton Club", re-styling della "Swing Music Culture" in un mix di suoni elettronici