Ritorna Paesi e Paesaggi del Gusto al Castello e Parco di Masino, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Caravino (TO), la grande mostra mercato en plein air dell’eccellenza enogastronomica italiana ideata da Davide Rampello, celebre autore e conduttore della seguitissima rubrica di Striscia la Notizia e curatore del Padiglione Zero di Expo Milano 2015. Con alcune importanti novità, come la prestigiosa partnership con Identità Golose, il primo congresso internazionale di Cucina e Pasticceria d’Autore organizzato in Italia e la scelta di ospitare gratuitamente tutti gli artigiani partecipanti all’evento.

Come nelle scorse edizioni, venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 ottobre 2018 decine di agricoltori, allevatori, pescatori e artigiani del gusto selezionati da Rampello si riuniranno nella scenografica cornice del Parco del Castello di Masino non solo per esporre e vendere i loro prodotti, ma anche per raccontare le loro straordinarie storie di eccellenza e tradizione, alla scoperta del Bel Paese e del suo straordinario patrimonio culinario.

Un’occasione per il FAI di estendere la sua missione di tutela e valorizzazione della cultura e del paesaggio italiani ai “beni culturali viventi”, portatori di storie, autenticità e sapienza. Gli espositori che prenderanno parte all’evento sono persone che hanno creduto in un progetto di vita e di economia sostenibile che valorizza la relazione fra uomo e territorio e che fa degli artigiani i nuovi “custodi del paesaggio”.

Inoltre venerdì 5 ottobre dalle ore 15 alle 18, si terrà un’anteprima in esclusiva riservata stampa, agli chef e ristoratori invitati da Identità Golose e dal FAI.

Il FAI - Fondo Ambiente Italiano è una Fondazione senza scopo di lucro che opera grazie al sostegno di privati cittadini, aziende e istituzioni per tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio di arte, natura e paesaggio italiano. Fin dalla sua fondazione, nel 1975, si è ispirato al National Trust britannico ed è affiliato all’INTO – International National Trusts Organization. Quello del FAI è un impegno quotidiano per recuperare, proteggere e valorizzare monumenti e luoghi unici del nostro Paese, che riceve in donazione o in concessione, e per educare e sensibilizzare la collettività - e i più giovani in particolare - alla conoscenza, all’amore e al godimento per l’ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Il FAI, inoltre, vigila sulla tutela dei beni paesaggistici e culturali nello spirito dell’articolo 9 della Costituzione e si fa portavoce degli interessi e delle istanze della società civile intervenendo attivamente sul territorio nella convinzione che occuparsi di ambiente e paesaggio significa occuparsi non solo dei luoghi dove vive l'Uomo, ma anche di come egli vive e opera in questi luoghi.

Identità Golose: dal 2005 Milano ospita Identità Golose, il primo congresso internazionale di Cucina e Pasticceria d’Autore organizzato in Italia. Ideato dal giornalista Paolo Marchi e da Claudio Ceroni, prodotto da MAGENTAbureau, il congresso chiama ogni anno alla ribalta i più grandi chef italiani e del mondo, ed è oggi l’evento di riferimento per i professionisti interessati a conoscere tutto ciò che di nuovo accade sulla scena della cucina internazionale. Dopo 15 anni, è un brand che identifica una piattaforma di comunicazione costituita da un magazine online bilingue www.identitagolose.it e una guida ai ristoranti d’Italia, Europa e Mondo giunta nel 2018 alla 11° edizione. Identità Golose propone dal 2009 anche appuntamenti internazionali organizzati a Londra, New York, Chicago, Boston e Los Angeles. Nel 2015 ha firmato un temporary restaurant all’interno di EXPO che in sei mesi di attività ha visto coinvolti 200 chef e più di 56mila visitatori. Sull’onda di questo successo, a settembre 2018, a due passi da Piazza della Scala, sarà inaugurato un laboratorio permanente - Identità Golose Milano - dedicato al convivio contemporaneo, alla sperimentazione e alle nuove tendenze gastronomiche internazionali grazie al coinvolgimento dei più importanti chef dall’Italia e dal mondo, con l’obiettivo di consolidare il ruolo di Milano come una delle grandi capitali della ristorazione internazionale.

Con il Patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Comune di Caravino e Città di Ivrea.

La quarta edizione di “Paesi e Paesaggi del Gusto” è possibile grazie al prezioso contributo di Lavazza, a fianco del FAI in qualità di Sponsor dell’evento.

Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2018”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di PIRELLI che conferma per il sesto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Si aggiunge quest’anno la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner.

In collaborazione con la rubrica di Striscia la Notizia Paesi e Paesaggi.

Anteprima in esclusiva per la stampa e i professionisti della ristorazione: venerdì 5 ottobre dalle ore 15 alle 18

Apertura: sabato 6 e domenica 7 ottobre 2018, dalle ore 10 alle 18

