Sabato 6 ottobre ore 21:00 al circolo Arci POP in via Berthollet 25/F di Torino, quartiere San Salvario, torna il teatro comico d'autore promosso dall'associazione Torino Comedy Lounge che presenta Lo Sgargabonzi Live! Speciale Showbiz.

Lo Sgargabonzi, pseudonimo dello scrittore satirico Alessandro Gori che le pagine del "Internazionale" hanno sancito come il miglior autore comico italiano, per festeggiare l'uscita della suo nuovo libro "Jocelyn Uccide Ancora" (minimum fax), torna a Torino con uno spettacolo live dedicato al mondo delle celebrità che con caustica comicità non lesinerà di fare a pezzi. Da Dario Fo ad Antonio Rezza, da Vinicio Capossela a Nanni Moretti, da Roberto Saviano a Christian Raimo, dai Marlene Kuntz ai Baustelle, passando dal nemico più temuto; Bruno Gambarotta non si faranno prigionieri.

Ingresso riservato ai soci ARCI contributo associativo 5€.