Riki Massini, chitarrista di fama internazionale, ha suonato sui palchi più prestigiosi in Europa oltre che in Cina e USA, ha collaborato con molti artisti internazionali tra cui Louisiana Red, Tommy Emmanuel, Tolo Marton, Paul Jones e Clive Bunker, lo storico batterista dei Jethro Tull, e vanta numerose apparizioni in trasmissioni radiofoniche sia in Italia che all’estero, tra cui la prestigiosa BBC. A Torino sarà con Bonus Track Band:

Riki Massini: chitarra Pep Amato Raines: basso Umberto Cesarano: batteria



Il CAPOLINEA 8 si trova nella caratteristica area pedonale di via Maddalene, in uno dei borghi più belli di Torino.

Attivo dal 1975, al capolinea 8 si sono esibiti artisti di consacrata fama mondiale quali Cedar Walton, Billy Higgins, Chet Baker, Roy Haynes, Enrico Rava, Franco Cerri, Flavio Boltro, Furio Di Castri, Felice Reggio...







Capolinea 8

Via Maddalene 42 bis

Torino - info. 340 499 1973

