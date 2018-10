Martedi’ 9 ottobre 2018

StarHotel Majestic**** Corso Vittorio Emanuele II, 54 – Torino

CANTINE d’ITALIA

Una serata d’autore, un viaggio tra alcune zone del vino italiano

Go Wine prosegue l’attività a Torino, con l’importante appuntamento di ottobre, divenuto negli anni un momento stabile del calendario degli eventi Go Wine a Torino. Nelle Sale dello StarHotel Majestic va in scena una serata di degustazione dedicata a Cantine selezionate e recensite sul volume Cantine d’Italia ed a nuove ed importanti realtà che si affacciano alla collaborazione con l’associazione. Le cantine animeranno con la presenza il banco d’assaggio e proporranno i vini più rappresentativi della loro produzione, incontrando direttamente il pubblico. Sarà un’occasione per compiere un ideale viaggio fra alcuni territori del vino italiano, raccontati da uomini e donne del vino che hanno fatto dell’incontro con il turista del vino una parte importante della loro filosofia aziendale. Come nelle precedenti edizioni di questo evento, nel corso della serata verranno assegnati alcuni riconoscimenti a locali del gusto di Torino e dintorni, che si sono in particolare distinti per la diffusione della cultura del vino. Vi aspettiamo!

Programma e orari:

Ore 16,30-18,00: Apertura del banco di assaggio riservata ad un pubblico di operatori professionali (titolari di Ristoranti, Enoteche e Wine Bar)

Ore 18,00: Conferenza di presentazione e consegna dei riconoscimenti ai locali premiati

Ore 18,30-22,00: Banco d’Assaggio aperto al pubblico alla presenza delle aziende

Fin da ora per una migliore accoglienza è consigliabile confermare la presenza alla serata ed il numero di eventuali accompagnatori all’Associazione Go Wine, telefonando al n° 0173/364631 oppure inviando un fax al n°0173/361147 o un’e-mail a stampa.eventi@gowinet.it entro le ore 12.00 di martedì 9/10 p.v..