Il TOHorror Film Fest approda nella culla della cultura cinematografica torinese. Continua la collaborazione con la sede operativa storica del BLAH BLAH, ma per festeggiare la 18° edizione prevista dal 10 al 14 ottobre 2018 il festival si trasferisce al Cinema Massimo, portando con sé l’ormai consolidata panoramica a tutto tondo nell’universo del fantastico.



Nel periodo di massima sovversione mediatica (quindi sociale) femminile della storia recente, la 18° edizione del TOHorror Film Fest è dedicata alle Streghe. Di ogni natura, di ogni specie, di ogni declinazione. La Strega sarà il tema iconografico portante del Festival.



Mercoledì 10 ottobre

CINEMA MASSIMO Sala 3

H. 20,30 – FUORI CONCORSO

CLIMAX di Gaspar Noé (Francia, 2018, 96’)

H. 22,30 – CONCORSO LUNGOMETRAGGI

DERELICTS di Brett Glassberg (USA, 2017, 74’)

BLAHBLAH

H. 22 – CONCORSO CORTOMETRAGGI

Sweet Tooth

The man with my name

The warehouse

My First Time

Presepe vivente

Those who can die









Giovedì 11 ottobre

CINEMA MASSIMO Sala 3

H. 16 – CONCORSO LUNGOMETRAGGI

BOAR di Chris Sun (Australia, 2018, 96’)

H. 18 – CONCORSO ANIMAZIONI

Framed

Bubbleman Superstar in Hitler VS Frankenstein

Knockstrike

Cogas

Edge of alchemy

The death, dad & son

Robhot

Reruns

H. 20 - FUORI CONCORSO

SUMMER OF 84 di François Simard, Anouk Whissell, Yoann-Karl Whissell (Canada/USA, 2018, 105’)

H. 22 - CONCORSO LUNGOMETRAGGI

IS THAT YOU? di Rudy Riverón Sánchez (UK, 2018, 107’)

BLAHBLAH

H. 18 – INCONTRO / LETTERATURA

Barbara Baraldi: “Osservatore oscuro”

H. 20,30 - INCONTRO / FUMETTI

Godzilla di Attila Schwanz

Kids with Guns di Capitan Artiglio

Zilf di Giancarlo Marzano e Giuseppe Guida

H. 22 - CONCORSO CORTOMETRAGGI

Avulsion

Birthday (Fuori Concorso)

The Foodies

Twinky doo’s magic world

Freelancer

9 Steps

Freddo dentro

The invaders

Nightsatan and the loops of doom









Venerdì 12 ottobre

CINEMA MASSIMO Sala 3

H. 16 - CONCORTO LUNGOMETRAGGI

PIG di Mani Haghighi (Iran, 2018, 108’)

H. 18 - CONCORSO LUNGOMETRAGGI

ST. AGATHA di Darren Lynn Bousman (USA, 2018, 102’)

H. 20 - CONCORSO LUNGOMETRAGGI

ONE CUT OF THE DEAD di Shinichiro Ueda (Giappone, 2017, 96’)

H. 22 - FUORI CONCORSO

HOUSEWIFE di Can Evrenol (Turchia, 2017, 82’)

BLAHBLAH

H. 18 - INCONTRO / LETTERATURA

Enrico Luceri, Antonio Tentori: “La voce del buio”

A SEGUIRE:

Danilo Arona, Edoardo Rosati: “La maledizione della croce sulle labbra”

H. 20 - INCONTRO / LETTERATURA

Luca Pedretti, Elisa Scesa: “Magia e fantasmi di ieri e dell’età moderna”

H. 21,15 - TOHORROR OFF

Spazio CONCORTO

H. 22 - CONCORSO CORTOMETRAGGI

Cat box

No way out

Pipe

The last drop

Cras

Sepsis

H. 23,30 - TOHORROR OFF

Exxon Waltz + VPZ: “Horror 68” live









Sabato 13 ottobre

CINEMA MASSIMO Sala 3

H. 16 - CONCORSO LUNGOMETRAGGI

DHOGS di Andrés Goteira (Spagna, 2017, 85’)

H. 17,45 - CONCORSO LUNGOMETRAGGI

TIGERS ARE NOT AFRAID di Issa López (Messico, 2017, 83’)

H. 19,30 - FUORI CONCORSO

LAISSEZ BRONZER LES CADAVRES di Cattet & Forzani (Francia/Belgio, 2017, 92’)

H. 22,15 - FUORI CONCORSO

DOG di Samuel Benchetrit (Francia/Belgio, 2017, 92’)

BLAHBLAH

H. 15 - INCONTRO / VIDEOGAMES

“Terrore elettronico” a cura di Federico Ercole

H. 18 - INCONTRO / LETTERATURA

Cristiana Astori: “Tutto quel buio”,

Virginia Mori: “Blu”

H. 19,15 - INCONTRO / LETTERATURA

Franco Pezzini: “Il lettore spaventoso”, piccolo spazio di consigli letterari

H. 20 - TOHORROR OFF

Stefano Cavanna: “La magia delle masche”

A SEGUIRE:

Mauro Gariglio: “20 Days”

H. 21 - PREMIAZIONE TOHORROR XVIII

H. 00 - TOHORROR PARTY HARD

DJ Blaster T