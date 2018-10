Arricchisce l’offerta di Vendemmia a Torino, Portici Divini, l’evento per valorizzare le eccellenze vitivinicole del torinese promosso dalla Città di Torino, ideato e coordinato dalla Fondazione Contrada Torino ONLUS, con il sostegno della Camera di commercio di Torino, che si svolgerà dal 19 al 28 ottobre sotto i portici del centro cittadino, nelle gallerie e nelle aree adiacenti e a Palazzo Birago, sede camerale di Via Carlo Alberto.

Nell’evento saranno coinvolti anche numerosi ristoranti, caffè e pasticcerie cittadini che negli stessi giorni ospiteranno i produttori di vino torinese della guida Torino DOC, selezionati dalla Camera di commercio.

Dal 19 al 21 ottobre a Palazzo Birago, in via Carlo Alberto 16, saranno organizzate conferenze su tematiche collegate ai vini e alla storia delle eccellenze torinesi e internazionali: cioccolato, ristorazione etnica, vino e salute, il Giappone del sushi e del sakè, la storia del vermuth; il tutto accompagnato da un programma di degustazioni guidate gratuite a inviti.

Nella settimana dal 19 al 28 ottobre nei 35 locali pubblici aderenti (caffè, ristoranti, pasticcerie e gelaterie) sarà possibile assaggiare i vini del torinese in abbinamento con le specialità gastronomiche proposte dai vari esercenti.

Altrettanti produttori di vini docg e doc delle aree del Canavese, Collina Torinese, Pinerolese e Val Susa si metteranno in gioco per diffondere la conoscenza dell'eccellenze vitivinicole del nostro territorio: l'Erbaluce di Caluso, il Caluso Passito, il Carema, il Freisa di Chieri, il Pinerolese Ramie, il Valsusa ed i Rossi delle coltivazioni eroiche di montagna, per una settimana protagonisti della kermesse enogastronomica.

Durante gli eventi nei vari locali i clienti potranno anche trasformarsi in novelli sommelier, provando a giocare a “Indovino”. Ai partecipanti saranno proposte degustazioni ‘al buio’ di vini: per chi supererà un piccolo test, una bottiglia in omaggio e un regalo messo a diposizione dagli esercenti.

La selezione dei vini Torino DOC 2019-2020 realizzata dalla Commissione di degustazione della Camera di commercio di Torino, in collaborazione con il Laboratorio Chimico camerale, si è appena conclusa: tutti i vini premiati e le aziende produttrici saranno presentati in anteprima giovedì 18 ottobre alle ore 18, sempre a Palazzo Birago, durante un evento/premiazione che inaugura idealmente le successive settimane di eventi dedicati al vino, con Portici Divini e Vendemmia a Torino. La selezione comprende le migliori etichette rappresentative delle 7 denominazioni di origine torinesi: l’Erbaluce di Caluso DOCG e le DOC Carema, Canavese, Freisa di Chieri, Collina Torinese, Pinerolese e Valsusa.