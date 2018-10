Sabato 13 e domenica 14 il rigoglioso giardino di FLOR tornerà a inebriare il cuore pulsante di Torino con i suoi colori e i suoi profumi autunnali: da Via Carlo Alberto, arteria storica della manifestazione, a Via Roma fino a Via Principe Amedeo.

Saranno circa 180 gli espositori provenienti da tutta Italia che proporranno le proprie eccellenze florovivaistiche, ideali per abbellire spazi urbani, giardini, terrazzi e balconi: si andrà dalle piante succulente a quelle carnivore, passando per orchidee, tillandsie, piante acquatiche e rampicanti, aromatiche e tropicali. Piante da appartamento, da secco e da sole intenso, da ombra, bonsai, fioriture annuali, bulbose e graminacee. Non mancheranno proposte più stagionali come le viole, i ciclamini, peperoncini di ogni genere, settembrini e rose rifiorenti; i caldi e vivaci colori autunnali saranno protagonisti anche nelle foglie di ortensie, aceri giapponesi e cornioli. Come da tradizione, spazio poi all’oggettistica per il giardinaggio, libri, sementi e prodotti naturali, decorazioni e spezie.

Un piccolo focus, quest’anno, sarà dedicato ai cactus con la mostra “Giardini Pungenti” che si terrà in Via Roma: un’intrigante collezione di cactacee che il CCCTo (Centro Cultura Contemporanea di Torino) sta raccogliendo nell'ambito del progetto Flat Garden, finalizzato alla realizzazione di un grande giardino collettivo sui tetti piani della città.

Accanto all’esposizione florovivaistica, per la prima volta Flor organizzerà una programmazione culturale dedicata esclusivamente a “Les Jardins du Plaisir” e cioè ai piaceri dell’uomo, tra piante afrodisiache, intriganti essenze, profumi velati, giardini incantati e percorsi emozionali.

Cuore di “Les Jardins du Plaisir” sarà Palazzo Birago (Via Carlo Alberto 16), sede aulica della Camera di commercio di Torino, che ospiterà nel proprio cortile e nelle eleganti sale del primo piano, esposizioni floreali, installazioni, momenti di incontro e dibattito, laboratori e videoproiezioni dove il piacere in tutte le sue forme sarà il principale protagonista.

PROGRAMMAZIONE “LES JARDINS DU PLAISIR”

Per tutta la durata di FLOR

Cortile di Palazzo Birago

[if !supportLists]· [endif]Il giardino dei piaceri.

Mostra di piante afrodisiache provenienti da tutto il globo. Tra queste la Damiana (Messico), lo Yohimbe (Africa), la Maca Peruviana, la Ninfea Azzurra, la Belladonna, la Mandragora e altre “insospettabili” come lo Zafferano, la Vaniglia e il Cacao.

[if !supportLists]· [endif]InfoPiante

Il servizio "Cercapiante" aiuterà tutti gli interessati a trovare le piante desiderate tra gli espositori della manifestazione. A cura dell'Associazione Culturale Sguardo nel Verde.

Saloni di Palazzo Birago – (primo piano)

[if !supportLists]· [endif]Rassegna di corti “libertini”

In compagnia di Davide Oberto - curatore TFFdoc e co-direttore Doclisboa, un vero e proprio percorso “nel Libertinisimo”, il pensiero filosofico che attraversò l'epoca dei lumi irrorando le istanze rivoluzionarie anche di piacere: una mappa per orientarci nell'esplorazione di una carnale idea di Europa."

[if !supportLists]· [endif]Fish and Chips

Installazione video a cura di Rino Stefano Tagliafierro e Fish and Chips.

[if !supportLists]· [endif]Caffetteria e Cocktail Barafrodisiaco a cura di EvHo - scuola di barman.

SABATO 13 OTTOBRE

Cortile di Palazzo Birago

[if !supportLists]· [endif]Laboratorio di pittura psichedelica per bambini (dalle 10 alle 12, un laboratorio ogni mezz’ora)

Per i più piccoli, un laboratorio creativo per imparare a disegnare gli odori di frutti e spezie. Il risultato sarà un incantevole quadro psichedelico. (Partecipazione a offerta libera). A cura di Associazione Lineacurva.

[if !supportLists]· [endif]Flor alle Corti (dalle 10 e 30 alle 12 e 30. Dalle 15 e 30 alle 17 e 30)

Le guide turistiche abilitate di Mostrami Torino guideranno gli interessati alla scoperta della corte di Palazzo Birago di Borgaro in via Carlo Alberto, da dove inizierà il tour a piedi che si snoderà tra le principali corti dei palazzi nobiliari del centro storico della città. (Prenotazione obbligatoria: e-mail info@mostramitorino.it / cell. 339. 7549422 /335 5925925)

[if !supportLists]· [endif]A spasso per “il giardino dei piaceri” (ore 11)

Due chiacchiere con Marco Gramaglia, del vivaio Fratelli Gramaglia, sui segreti e le proprietà delle piante afrodisiache.

[if !supportLists]· [endif]Autunno, tempo di giardinaggio nel “giardino dei piaceri” (ore 12)

Dimostrazione pratica di tecniche di giardinaggio utilizzando le piante per “Les Jardins du Plaisir”. Incontro a cura di Edoardo Santoro, Associazione Culturale Sguardo Nel Verde.

[if !supportLists]· [endif]Lo scrigno dell’amore (ore 15.30)

In compagnia della blogger Dana Frigerio, direttore di Blossom Zine, un divertente e originale workshop per creare uno scrigno dell’amore personalizzato. Ai partecipanti è consigliato di portare un oggetto “speciale” come la foto del proprio fidanzato/a, una lettera d’amore, un piccolo pensiero scritto, una bacca, un fiore, da richiudere nello scrigno.

[if !supportLists]· [endif]Amuleti dell’amore – (ore 16.30)

Un laboratorio di composizione unico nel suo genere, per creare piccoli ninnoli con fiori, foglie, semi delle piante afrodisiache. A cura di Muriel Tegoli de ilpoderelerocche.

[if !supportLists]· [endif]Arte piccante (solo per adulti) (dalle 16 alle18 un laboratorio ogni mezz'ora)

Per i più grandi, un laboratorio per creare collage maliziosi che coinvolgono piante e persone e un cuore di terra su cui seminare peperoncini. (Partecipazione a offerta libera). A cura di Associazione Lineacurva.

Saloni di Palazzo Birago – (primo piano)

[if !supportLists]· [endif]La stanza dei profumi (ore 11)

Una stanza carica di aromi per un viaggio tra gli odori del piacere. Muses - Accademia Europea delle Essenze racconterà come il lato afrodisiaco e sensuale dei profumi sia un aspetto fondamentale per determinare il successo di una fragranza

[if !supportLists]· [endif]Piante afrodisiache, folklore o scienza? (ore 15)

Aneddoti e curiosità sulle specie vegetali afrodisiache. A cura di Visione Curativa.

[if !supportLists]· [endif]Sensual Experience (fasce orarie di mezz’ora: 12:30-13:00/15:30-16:00/16:30-17:00)

Un affascinante viaggio segreto attraverso i sensi in compagnia di La Valigia Rossa.

DOMENICA 14 OTTOBRE

Cortile di Palazzo Birago

[if !supportLists]· [endif]Arte piccante (solo per adulti)(dalle 10 alle 12 un laboratorio ogni mezz'ora)

Per i più grandi, un laboratorio per creare collage maliziosi che coinvolgono piante e persone e un cuore di terra su cui seminare peperoncini. (Partecipazione a Offerta Libera). A cura di Associazione Lineacurva.

[if !supportLists]· [endif]Plantes à coeur, jardin d'amour(ore 11.30)

Piante a forma di cuore per un giardino ...di cui innamorarsi. Incontro a cura di Simonetta Chiarugi e Edoardo Santoro.

[if !supportLists]· [endif]Le piante della passione dove meno te le aspetti (ore 15)

E se i giardini di Torino nascondessero i frutti proibiti? Un viaggio insolito alla scoperta di stupefacenti frutti, semi e foglie! A cura di Alessandra Aires, Ferruccio Capitani e Marco Minari di Aiapp.

[if !supportLists]· [endif]Funghi: allucinogeni e …. Anche afrodisiaci (ore 16.15)

Tra le tante proprietà dei funghi, esistono anche quelle allucinogene e afrodisiache. Ad esempio venivano utilizzati dagli sciamani nei loro rituali religiosi perché permettevano di effettuare "viaggi" psichedelici. A raccontarci questo e altri aneddoti sarà il Gruppo Micologico Torinese.

[if !supportLists]· [endif]Laboratorio di pittura psichedelica per bambini (dalle 16 alle 18 un laboratorio ogni mezz'ora)

Per i più piccoli un laboratorio creativo per imparare a disegnare gli odori di frutti e spezie. Il risultato sarà un incantevole quadro psichedelico. (Partecipazione a offerta libera). A cura di Associazione Lineacurva.

Saloni di Palazzo Birago – (primo piano)

[if !supportLists]· [endif]AphroPhite - Piante dell'amore (ore 10)

Tra mito e pratica quotidiana, tra realtà e credenze. Viaggio etno-botanico attraverso piante afrodisiache e cactus psicoattivi a cura di Gilberto Camilla e Alessandro Novazio di SISSC - Società Italiana per lo Studio degli Stati di Coscienza

[if !supportLists]· [endif]Le orchidee non sono più un peccato (ore 14.30)

Un viaggio sensoriale nel “Desiderio”, dove la “magia dei sensi” viene svelata tra steli, sepali e petali. In compagnia della Dott.ssa Francesca Biondini, psicologa-psicoterapeuta e consulente de La Valigia Rossa.

[if !supportLists]· [endif]Sensual Experience (fasce orarie di mezz’ora: 12:30-13:00/15:30-16:00/16:30-17:00)

Un affascinante viaggio segreto attraverso i sensi in compagnia di La Valigia Rossa.

La programmazione culturale di FLOR prosegue anche fuori da Palazzo Birago:

[if !supportLists]· [endif]Per tutta la durata di Flor, presso lo stand de il ilpoderelerocche (Via principe Amedeo angolo Piazza Carlo Alberto), sarà possibile cimentarsi nella creazione di una ghirlanda di foglie bacche e fiori. Il laboratorio è a pagamento, materiali inclusi 25 euro.

Organizzata dall’Associazione Società Orticola del Piemonte (www.orticolapiemonte.it), Flor è un appuntamento consolidato nei calendari delle mostre mercato italiane e rientra tra le dieci manifestazioni floro - vivaistiche nazionali per quantità e qualità degli espositori. Con le sue due edizioni annuali, primaverile e autunnale, ha costruito un rapporto di fiducia con i tanti appassionati di verde e i cittadini che da sempre affollano le vie nelle giornate della mostra mercato.

Flor18 edizione autunnale

13-14 ottobre 2018

Ingresso libero

www.orticolapiemonte.it

Orari

sabato 13 ottobre dalle 9 alle 20

domenica 14 ottobre dalle 9 alle 20