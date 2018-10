MOVIE TELLERS - NARRAZIONI CINEMATOGRAFICHE farà tappa a SAVIGLIANO al Cinema Aurora lunedì 15 e il giorno seguente martedì 16 ottobre a CUNEOal Cinema Lanteri.

La rassegna ha preso il via con successo da Torino e Asti e toccherà tutte le 8 province piemontesi con 33 appuntamenti che porteranno in sala 4 lungometraggi, 4 documentari e 4 cortometraggi con la presenza di autori e protagonisti ospiti pronti a confrontarsi e dialogare con gli spettatori.

SAVIGLIANO, lunedì 15 ottobre

Cinema Aurora, via Giuseppe Ghione, 10

Ospiti in sala: Emanuela Piovano, produttrice di Félicité; Elena Filippini e Andrea Filippini, produttori di Wonderful Losers

L’appuntamento di Savigliano parte alle 18.00 con il cortometraggio La festa più bellissima di Hedy Krissane le cui riprese si sono svolte interamente a Torino al Bioparco Zoom, Galleria San Federico e alle giostre di Parco Ruffini e presentato in anteprima alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia.

A seguire alle 18.30, Wonderful Losers di Arūnas Matelis segue la faticosa vita dei gregari nel mondo del ciclismo, atleti abituati a sacrificarsi per permettere ad altri di vincere. Realizzato in 7 anni, seguendo tantissime tappe del Giro d’Italia - come quelle che nel 2014 hanno attraversato le Langhe, il Canavese e il Biellese - e intervistando atleti di tutta Europa, questo documentario è una co-produzione torinese con Stefilm ed è in lizza per la cinquina dei candidati al Miglior film straniero e Miglior documentario agli Oscar 2019.

La giornata di cinema è intervallata dalle degustazioni di Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta, main partner di MOVIE TELLERS, il tutto al costo di ingresso di 6 euro (ridotto 3 euro), per poi proseguire con la prima serata.

Alle 21.00 per il Piccolo omaggio a Ermanno Olmi – evento realizzato in collaborazione con il Torino Film Festival, che durante la prossima edizione dedicherà al regista recentemente scomparso un ampio omaggio, e grazie alla collaborazione dell’Archivio Nazionale del Cinema d’Impresa di Ivrea - il corto Il racconto della Stura del 1955 dedicato proprio allo Stura e all’impatto che azione dell’uomo ha avuto su questo fiume.

In chiusura, alle 21.15, il lungometraggio Félicité di Alain Gomis, vincitore del prestigioso Gran Premio della Giuria alla 67a edizione della Berlinale, che esce nelle sale di tutta Italia proprio in concomitanza di questa manifestazione, è distribuito in Italia da Kitchenfilm, fondata nel 1988 dalla regista torinese Emanuela Piovano.

CUNEO, martedì 16 ottobre

Cinema Lanteri

Via Emanuele Filiberto, 4

Ospite Davide Ferrario, regista di Cento anni

L’appuntamento si apre alle 18:00 con il cortometraggio Aida di Mattia Temponi, che immortala un momento di profondo cambiamento con le donne al voto per la prima volta a decidere tra Repubblica e Monarchia e, a seguire, il documentario Cento anni di Davide Ferrario che ricorda alcune delle “Caporetto” che più hanno segnato la storia del nostro Paese, affidando a volti noti come quelli di Marco Paolini, Diana Hobel, Franco Arminio e Mario Brunello, il compito di tenerne viva la memoria.

La giornata di cinema è intervallata dalla degustazione curata da Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta, main partner di MOVIE TELLERS, il tutto al costo di ingresso di 6 euro (ridotto 3 euro), per poi proseguire con la prima serata in cui verrà proiettato il lungometraggio Lazzaro felice di Alice Rohrwacher, che all’ultimo Festival di Cannes si è aggiudicato il premio per la Miglior Sceneggiatura.

Il Piccolo omaggio a Ermanno Olmi porta sullo schermo in questa occasione Piccoli calabresi sul Lago Maggiore...Nuovi ospiti della colonia di Suna girato nel 1953. Il filmato documenta dettagliatamente le attività svolte dai bambini accolti dalla Calabria, colpita da una grave alluvione, presso la colonia della società Edison a Suna.