Sabato 20 e domenica 21 ottobre ritorna l’interessante mostra didattica “Alla scoperta dei funghi”, organizzata al Borgo Medioevale del Valentino dal Gruppo Micologico Torinese, con il patrocinio della Regione Piemonte, del Consiglio regionale, della Città Metropolitana di Torino e della Città di Torino. Il Gruppo Micologico propone un viaggio alla scoperta del misterioso mondo di quegli straordinari esseri viventi che sono i funghi, per imparare a conoscerli, apprezzarli e, soprattutto, a rispettarli.

È un’occasione importante per promuovere l’educazione ambientale e diffondere le conoscenze utili a prevenire le intossicazioni da funghi. L’esposizione è ad ingresso gratuito, sabato 20 dalle 14 alle 19 e domenica 21 dalle 10 alle 19. Lunedì 22 e martedì 23 potrà essere visitata da gruppi e scolaresche, su prenotazione al numero telefonico 011-5211788. L’allestimento guida i visitatori al riconoscimento di alcune specie fondamentali ai fini del consumo, che, di solito, è la prima molla dell’interesse e della raccolta. In realtà l’universo fungino va molto al di là dell’interesse gastronomico e suscita curiosità per il richiamo di forme e colori. Prima che prede per avveduti gourmet, i funghi sono organismi viventi importantissimi per l’ambiente naturale, al pari di piante e animali e, come questi, hanno ruoli ben definiti e importanti nelle catene alimentari e biologiche. L’iniziativa evidenzia l’impegno costante del Gruppo Micologico Torinese nell’organizzazione di corsi, conferenze ed esposizioni e nelle collaborazioni per favorire la tutela degli ecosistemi naturali e prevenire gli avvelenamenti da funghi. Le sezioni della mostra e le conferenze trattano gli argomenti con un taglio divulgativo, pur nel rispetto del massimo rigore scientifico.

Sabato 20 ottobre alle 14,30 è in programma la conferenza “Tartufi: ricerca simulata e breve trattazione”, a cura di Luca Bannò, presidente dell’associazione “Trifole &Trifolè”. Alle 16 è prevista l’inaugurazione ufficiale, seguita da una visita guidata all’esposizione e, alle 18, dalla conferenza “Alla scoperta dei funghi… in cucina”, a cura del medico e micologo Paolo Apicella, responsabile scientifico del Gruppo Micologico. Domenica 21 ottobre le visite guidate sono programmate per le 11 e per le 16, mentre alle 17 Rosa Camoletto, Conservatore responsabile della sezione botanica del Museo regionale di scienze naturali, terrà una conferenza sul tema “Alla scoperta dei funghi in Piemonte”.