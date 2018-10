VERTIGINE#1

A Torino la danza racconta la montagna

DOMENICA 14 OTTOBRE 2018 - FONDERIE LIMONE

ore 18.30 | foyer

Marco D’Agostin incontra

l’atleta olimpionica di sci di fondo Stefania Belmondo

modera Enrico Camanni

ore 20.00 | spazio esterno | 40 minuti

LA SPIRE / Chloé Moglia (Rhizome)

ore 21.00 | sala piccola | 40 minuti

FIRST LOVE / Marco D’Agostin (VAN)

Dopo l'entusiasmante debutto si conclude VERTIGINE#1 con la divertente e commovente dedica in danza di Marco D'Agostin a Stefania Belmondo, il suo "primo amore" sportivo. Negli spazi esterni delle Fonderie Limone la poesia aerea di La Spire di Chloé Moglia.

foto Andrea Macchia

First love di Marco D’Agostin è la storia di un ragazzino degli anni ’90 al quale non piacevano il calcio ma lo sci di fondo e la danza. Quel ragazzo ora cresciuto, non più sciatore ma danzatore, non più sulla neve ma in scena, non più agonista ma sempre atleta, ha incontrato il suo mito di bambino, la campionessa olimpica Stefania Belmondo, ed è tornato sui passi della montagna. Dopo una residenza e un laboratorio creativo con i ragazzi del Centro Olimpico del Fondo di Pragelato, il giovane coreografo rende omaggio al suo mito sportivo e fa incontrare i due percorsi fondamentali della sua vita, interrogando i codici dello sci di fondo, l’attitudine competitiva alla performance e la relazione con i territori di montagna. Una rilettura della più celebre gara della campionessa piemontese, la 15km a tecnica libera delle Olimpiadi di Salt Lake City 2002, First love si fa grido di vendetta, disperata esultanza, smembramento della nostalgia. Alle 18.30 Marco D’Agostin incontra, in un appuntamento imperdibile" Stefania Belmondo. Modera gli incontri il giornalista e scrittore “di montagna” Enrico Camanni.

L'artista circense Chloé Moglia con la sua compagnia Rhizome approda alle Fonderie Limone con La Spire. Uno spettacolo capace di creare emozioni e stupore e che nasce dal desiderio di conquistare attraverso una enorme, leggerissima costruzione, uno sfondo di cielo. Un cielo che appartiene ad ognuno, ma che solo Chloé e le sue quattro eccezionali acrobate - danzatrici sono capaci di esplorare danzando appese alla spirale d’acciaio alta sette metri e lunga diciotto che forma tre anelli successivi. Al centro, il vuoto. E soprattutto un punto di vista differente che costruisce uno spazio infinito e sospeso nel quale i virtuosismi delle cinque performer offrono un punto di vista differente e un immaginario tutto al femminile.

Dopo un'estate in alta quota, con le anteprime, i laboratori e gli incontri nei territori montani tra Bardonecchia e Pragelato VERTIGINE#1 approda negli spazi esterni e nelle sale delle Fonderie Limone di Moncalieri dal 12 al 14 ottobre. Tre giorni per immergersi in un nuovo modo di esplorare il rapporto fra danza e montagna, sport e ambiente, tre giorni nei quali andranno in scena tre spettacoli nuovi, tre prime nazionali che sono il risultato di un intenso anno di lavoro sui territori di montagna fra Torino e Chambery nell’ambito del progetto triennale transfrontaliero sostenuto dal programma europeo ALCOTRA (Alpi Latine Cooperazione Transfrontaliera), Corpo Links Cluster, cappello sotto il quale lavorano in sinergia Espace Malraux - scène nationale de Chambéry et de la Savoie (capofila), Torinodanza festival / Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, Associazione Dislivelli di Torino e Université Savoie Mont Blanc.

Artisti di diverse generazioni sono stati chiamati da Torinodanza a raccontare la montagna, invitati a uscire dagli schemi e dai consueti modi di creare i loro spettacoli, facendosi coinvolgere e coinvolgendo la montagna, la sua comunità, il territorio, i suoi abitanti famosi e sconosciuti, condividendone respiri, idee e progetti. La montagna come punto di incontro tra contemporaneità e tradizione, tra istanze di conservazione ambientale e di innovazione identitaria, come luogo di incontro fra discipline artistiche e sportive basate sul mettere in gioco il proprio corpo.

VERTIGINE - dichiara il direttore di Torinodanza Anna Cremonini - rappresenta un nuovo capitolo del percorso di Torinodanza: non solo un progetto di coproduzione internazionale nel quadro di un progetto europeo, ma un’opportunità di sostenere concretamente alcuni fra i nomi più interessanti nel panorama coreografico italiano. Abbiamo coinvolto in questo progetto Chloé Moglia, ma soprattutto a Marco D’Agostin e Michele Di Stefano. Marco è un giovane di talento che attraverso questo spettacolo ci accompagna nell’incontro con il suo mito sportivo, il suo Primo Amore; Michele è uno dei più intensi coreografi di casa nostra e il panorama che ci svela attraverso il suo spettacolo è una sorpresa che ci attende. Scoprire come questi artisti hanno amato, scoperto e raccontato la nostra montagna è il senso esatto di come non esistano confini che l’arte non possa superare.

