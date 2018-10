Si intitola Cleave il nuovo lavoro dei Therapy?, uscito lo scorso 21 settembre su Marshall Records, e la band coglie quest’occasione per tornare on the road e annunciare un tour che li porterà anche in Italia: lunedì 4 febbraio 2019 al Serraglio di Milano e martedì 5 febbraio all’Hall di Padova. I biglietti sono disponibili sui circuiti Vivaticket e Ticketone (online e punti vendita); per accedere al concerto di Milano sarà necessario avere la tessera ACSI.

Quindicesimo album di studio della band, Cleave è il degno seguito dell’acclamato Disquiet (Marshall Records, 2015). Il lavoro è un insieme di pezzi che il trio definisce ben calibrati, violentemente intelligenti, appassionati e potenti, provenienti da una band giunta al suo picco artistico e creativo. Una feroce critica all’attuale stato delle cose, che investiga gli scismi interni alla società contemporanea e le motivazioni di coloro i quali cercano di diffondere il dissenso: una collezione potente, provocatoria e senza compromessi per una band che non ha mai avuto paura di confrontarsi con gli impulsi più oscuri dell’umanità ed esaminarli.

Dall’elettrizzante assalto sonoro di Wreck It Like Beckett attraverso il primo singolo estratto dall’album Callow e l’inquietante I Stand Alone fino alla bellezza desolata e angosciante di No Sunshine, i dieci brani che compongono Cleave si fondono per fare il ritratto di un mondo diviso, gestito da padroni bugiardi e senza scrupoli. «Viviamo in tempi di grande confllittualità», dichiara il frontman Andy Cairns senza giri di parole. «Guardate cosa sta succedendo ora negli Stati Uniti, nel Regno Unito con la Brexit, tra Nord e Sud Corea, o ancora tra Israele e Palestina: è impossibile non notare un generale clima di scontro e tumulto. Alcuni di questi conflitti vanno avanti da tempo immemore, ma mentre eravamo impegnati nella scrittura dell’album sembrava che fossero tutti giunti al loro culmine. Cleave è la nostra risposta alle divisioni che vediamo intorno a noi.»

I Therapy? sono Andrew James Cairns (voce e chitarra), Michael McKeegan (basso) e Neil Cooper (batteria).

www.therapyquestionmark.co.uk

THERAPY?

Lunedì 4 Febbraio 2019

Milano, Serraglio – via Gualdo Priorato, 5

Inizio concerti h. 21:00

Posto unico in piedi: € 20,00 + prev.

Ingresso consentito solo ai possessori di tessera ACSI

Martedì 5 Febbraio 2019

Padova, Hall – via Nona Strada, 11b

Posto unico in piedi: € 18,00 + prev. / € 20,00 in cassa la sera del concerto.

Biglietti disponibili su Vivaticket e Ticketone (online e punti vendita). Diffidate dai canali di vendita non ufficiali!