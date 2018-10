Dal 31 ottobre al 14 dicembre, la 33° rassegna annuale di Rive-Gauche Concerti Musiche in Mostra porta la musica d'oggi nei più suggestivi luoghi della cultura: il Borgo Medievale e l'Accademia Albertina di Torino, lo spazio artistico Comodo64, il Palazzo Reale e il Museo d'Arte Orientale di Genova, l'Abbazia Santa Maria di Acqui Terme, il secentesco Palazzo Taffini d'Acceglio di Savigliano, il Conservatorio Ghedini di Cuneo e l'Auditorium dell'Istituto Superiore Saluzzo Plana di Alessandria (il liceo di Umberto Eco).

Sedici gli appuntamenti in 6 città, con 40 interpreti di livello internazionale - di cui la metà professionisti under 35 - provenienti da Austria, Canada, Estonia, Finlandia, Italia, Russia; 50 compositori viventi, tra cui 31 donne, 12 brani in prima esecuzione assoluta e 10 nuove commissioni. Undici le co-produzioni e collaborazioni attivate per Musiche in Mostra 2018, che ha ricevuto importanti premi e riconoscimenti come l'EFFE Label dalla European Festivals Associations e il logo dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018: con Accademia Albertina di Belle Arti, Borgo Medievale e Città di Torino, Conservatorio Ghedini di Cuneo, Associazione Antithesis, Associazione ArteSera e NESXT, Associazione Pasquale Anfossi, Centro Territoriale Giorgio Bisacco e Cooperativa Piergiorgio Frassati, Civico Istituto Musicale G. B. Fergusio, EstOvest Festival, Istituto Superiore Saluzzo Plana, NEXT New Ensemble Xenia Turin.

Come suggerisce il sottotitolo Visionarie, Musiche in Mostra è attraversata da atmosfere oniriche e/o visionarie che sottolineano le intersezioni della musica contemporanea con le diverse arti: dalla visual art della polacca Gosia Turzeniecka e di Perspektive Philidor, a innovative forme di narrazioni drammaturgiche, con gli interventi delle voci radiofoniche di Valentina Lo Surdo e Sandro Cappelletto, ai foto-songs che coinvolgono in prima persona il pubblico e gli utenti del Centro Territoriale Giorgio Bisacco nell'inedita live performance per un "Mandàla sociale" che animerà il Borgo Medievale. Caratteristica della rassegna è il coinvolgimento di giovani artisti professionisti, sia esecutori sia compositori, chiamati a partecipare a fianco di artisti internazionalmente affermati e la nutrita presenza femminile (55 in totale tra interpreti e compositrici) che, per i temi e le poetiche affrontate, rendono ancora più "visionaria" questa edizione.

Musiche in Mostra è realizzata con il principale sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito dell'edizione 2018 del bando "Performing Arts"; il sostegno di Fondazione CRT, i contributi di SIAE e Reale Mutua e il patrocinio della Città di Torino.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito.

PROGRAMMA

Con uno dei brani più esilaranti, divertenti e meno eseguiti di Cathy Berberian, "Morsicathy", scritto per pianoforte e zanzara in codice Morse, si apre mercoledì 31 ottobre a Torino la 22° edizione di Musiche in Mostra che inaugura NESXT INDEPENDENT Art Festival nello spazio polifunzionale Comodo64. Un concerto con l'AchЯome Ensemble & il Duo Alterno e le illustrazioni estemporanee di Gosia Turzeniecka, ma anche con la teatralità dei gesti ispirati dai fumetti: il programma spazia dal raro "Morsicathy" al celebre "Stripsody", eseguito sciorinando i fumetti della partitura teatralmente disposti in fila indiana, così da essere guardati, ascoltati e apprezzati nella loro divertente ironia. Sabato 3 novembre l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino ospita l'incontro trasversale tra artisti "Hai paura della contemporanea?" con il compositore Francesco Antonioni, il fotografo e scrittore Roberto Masotti, la pittrice Silvana Castellucchio, la giornalista Susanna Franchi, lo scultore Luigi Mainolfi, l'architetto dell'immaginazione musicale Martin Mayes, gli ensemble Duo Alterno e NEXT - New Ensemble Xenia Turin.

Tra proiezioni fantasmagoriche e musiche di struggente intensità, con brani inediti e rare esecuzioni, andrà in scena nella suggestiva cornice dell'Abbazia Santa Maria di Acqui Terme, domenica 4 novembre, un vero e proprio spettacolo dove la luce soffusa delle videoproiezioni di Perspektive Philidor si unisce al fluire dolce e narrativo delle esecuzioni musicali della giovane pianista campana Eloisa Cascio. Dopo anni di assenza dall'Italia, il Palazzo Reale di Genova ospiterà, sabato 10 novembre, il Penderecki String Quartet, una delle formazioni più celebri nel campo del quartetto per archi, che eseguirà, tra gli altri, "For hundred for four", un lavoro in prima assoluta scritto a otto mani, appositamente per Musiche in Mostra, da Carla Magnan, Carla Rebora, Mario Garuti e Paolo Longo, dove ciascun compositore cripta ed elabora materiali dalle ultime misure di ciascuno dei 4 quartetti di Penderecki per una durata di 400 secondi. Il Penderecki String Quartet di Toronto si esibirà domenica 11 novembre, alle 16.30, anche al Borgo Medievale di Torino accompagnato in questa occasione dalle narrazioni immerse di Valentina Lo Surdo, una delle più note voci di Radio 3. Il concerto sarà preceduto, alle 15.30, da un'inedita live performance con "Mandàla sociale" nella quale gli utenti del Centro Territoriale Giorgio Bisacco guideranno il pubblico nella costruzione di un visionario mandàla condiviso, sonorizzato dai foto-songs "elettrificati" da Federico Primavera ed eseguiti da 8 giovani compositori provenienti dai Conservatori di Milano e Torino, tra cui il vincitore di premi internazionali Daniele Di Virgilio.

Concerto alla luce del tramonto sabato 17 novembre al Museo d'Arte Orientale di Genova, con Claudia Grimaz e Andrea Rucli stagliati davanti alla grande vetrata del Museo per l'esecuzione di un programma tutto declinato al femminile. Al Borgo Medievale di Torino, domenica 18 novembre, si ricorda Rossini, a 150 anni dalla sua scomparsa, con il musicologo e drammaturgo Sandro Cappelletto e il Duo Alterno. Si canterà, si narrerà, si suonerà, si (g)riderà e piangerà per un evento unico, uno spettacolo a tutto tondo di parole, gesti e musica, di follie, giochi, ironie e momenti lamentosi. Musiche popolari e danze, rivissute in un'ottica contemporanea dai compositori d'oggi, sabato 24 novembre nel secentesco Palazzo Taffini d'Acceglio di Savigliano, con il duo di Sassari composto dal clarinettista Antonio Puglia e dal pianista Mariano Meloni. Un duo di eccezione, con i flauti di Mario Carbotta e il pianoforte virtuoso di Kristina Miller (russa di natali e mitteleuropea di acquisizione), incontra domenica 25 novembre al Borgo Medievale le fantasmagorie di Perspektive Philidor per un'autentica esibizione in sinergia tra due forme d'arte: la musica e la visual art. Per la prima volta in Piemonte, si esibirà domenica 2 dicembre al Borgo Medievale di Torino il trio estone formato da Arvo Leibur, Aare Tammesalu, Alexandra Nomidou, con la giovane compositrice Marianna Liik all'elettronica. Il programma sarà tutto incentrato su brani contemporanei di autori estoni, con le due compositrici Mirjam Tally e la stessa Marianna Liik e le illustrazioni della video-artista polacca Gosia Turzeniecka che disegnerà estemporaneamente durante il concerto.

Protagonista di un workshop sulla chitarra contemporanea e un concerto al Conservatorio di Cuneo, seguito il giorno successivo da due concerti-lezione con gli studenti dei Licei cuneesi sarà il versatile chitarrista finlandese Patrik Kleemola. A soli 37 anni ha già girato il mondo con le sue acclamate performance di musica d'oggi. Kleemola si esibirà per il pubblico al Conservatorio Ghedini martedì 4 dicembre, alle ore 16.30, con i giovani studenti del Conservatorio e la prima assoluta della compositrice italo-finlandese più riconosciuta ed apprezzata in Finlandia, Paola Livorsi, nata in Italia ma residente da oltre due decenni a Helsinki. Chiude la rassegna, venerdì 14 dicembre, all'Auditorium dell'Istituto Superiore Saluzzo Plana di Alessandria (il liceo di Umberto Eco) un concerto nuovamente al femminile, dove tutte le compositrici del passato e dell'oggi sono donne, con il New MADE Ensemble di Milano nella formazione di Enrico Di Felice ai flauti, Raffaele Bertolini ai clarinetti e Rossella Spinosa al pianoforte.

CALENDARIO

Mercoledì 31 ottobre, ore 21.30 - Torino, Comodo64

Morsicathy

AchЯome Ensemble & il Duo Alterno

Musiche di Cathy Berberian, Roberta Vacca*, Silvia Colasanti*, Ada Gentile, Giuseppe Colardo*, Sofia Gubaidulina, Luciano Berio

Sabato 3 novembre, ore 15.30 - Torino, Accademia Albertina di Belle Arti

Hai paura della contemporanea?

Incontro tra artisti con i contributi di Francesco Antonioni, Silvana Castellucchio, il Duo Alterno, Susanna Franchi, Luigi Mainolfi, Martin Mayes, Roberto Masotti, NEXT

Domenica 4 novembre, ore 17 - Acqui Terme, Abbazia Santa Maria

La vida breve e altri sogni

Eloisa Cascio & Perspektive Philidor

Musiche di Luciano Berio, Manuel de Falla, Teresa Procaccini*, Isaac Albeniz

Sabato 10 novembre, ore 16.30 - Genova, Palazzo Reale

Métamorphoses Nocturnes

Penderecki String Quartet

Musiche di Krzysztof Penderecki, György Ligeti, Kelly Marie Murphy*, Carla Magnan*, Carla Rebora*, Mario Garuti*, Paolo Longo*

Domenica 11 novembre, ore 15.30 - Torino, Borgo Medievale

Mandàla per la musica contemporanea

Federico Primavera & il Centro Territoriale Giorgio Bisacco con tutto il pubblico

Musiche di Roberto De Mattia*, Daniele Di Virgilio*, Hussein Djouab*, Alessandro Mazzocchetti*, Sofija Milutinovic*, Vittorio Piredda*, Luca Tacchino*, Irena Zlateva*

Domenica 11 novembre, ore 16.30 - Torino, Borgo Medievale

Four hundred for four

Penderecki String Quartet e Valentina Lo Surdo

Musiche di Krzysztof Penderecki, Raymond Murray Schafer, Carla Magnan, Carla Rebora, Mario Garuti, Paolo Longo

Sabato 17 novembre, ore 16.30 - Genova, Museo d'Arte Orientale

Luce ritirata

Claudia Grimaz & Andrea Rucli

Musiche di Ella Adaïewski, Letizia Michielon*, Alma Mahler

Domenica 18 novembre, ore 16.30 - Torino, Borgo Medievale

Rossini. Il Folle

Sandro Cappelletto & il Duo Alterno

Musiche di Gioachino Rossini, Marcela Pavia*, Domenico Turi*, Riccardo Piacentini*

Sabato 24 novembre, ore 17 - Savigliano, Palazzo Taffini d'Acceglio

Pop Dance Preludes

Antonio Puglia & Mariano Meloni

Musiche di Witold Lutoslawski, Leonard Bernstein, Francisco Garcia Ledesma*, Béla Kovács, Rita Portera*, Mario Milani, Ante Grgin, William Walton

Domenica 25 novembre, ore 16.30 - Torino, Borgo Medievale

Di pece e di stelle pungenti

Mario Carbotta & Kristina Miller con Perspektive Philidor

Musiche di Edgar Varèse, Sonia Bo, Sir Karl Jenkins*, Adriana Cioffi*, Pieralberto Cattaneo*, Roberto Cognazzo, Sergej Prokofiev

Domenica 2 dicembre, ore 16.30 - Torino, Borgo Medievale

Estonia Contemporanea

Trio Leibur-Tammesalu-Nomidou & Marianna Liik

Musiche di Arvo Pärt, Mirjam Tally*, Tõnu Kõrvits*, Andrus Kallastu*, Mariann Liik*, Erkki-Sven Tüür*

Martedì 4 dicembre, ore 15.30 - Cuneo, Conservatorio Ghedini

Chitarra ed "Extended Techniques"

Workshop per gli studenti con Patrik Kleemola

Martedì 4 dicembre, ore 16.30 - Cuneo, Conservatorio Ghedini

A nord della chitarra contemporanea

Patrik Kleemola & i giovani del Ghedini

Musiche di Juha T. Koskinen*, Alfredo Franco*, Harri Vuori*, Harri Suilamo*, Paola Livorsi*, Mikko Heiniö

Mercoledì 5 dicembre, ore 9.30 - Cuneo, Liceo Musicale

A nord della chitarra contemporanea

Concerto-lezione di Patrik Kleemola per le scuole

Musiche di Ada Gentile*, Paola Livorsi*, Patrik Kleemola*

Mercoledì 5 dicembre, ore 11.30 - Cuneo, Liceo Scientifico e Classico Peano e Pellico

A nord della chitarra contemporanea

Concerto-lezione di Patrik Kleemola per le scuole

Musiche di Beatrice Campodonico*, Paola Livorsi*, Patrik Kleemola*

Venerdì 14 dicembre, ore 21 - Alessandria, Auditorium Francesco Roggeri dell'Istituto Superiore Saluzzo Plana

Haru - Primavera

New Made Ensemble

Musiche di Hildegard von Bingen, Anna Bon, Elisabetta Capurso*, Alessandra Ravera*, Silvia Bianchera*, Andreina Costantini*, Giovanna Dongu*, Anna Gemelli*, Rossella Spinosa*

* prima esecuzione

Per informazioni

T: 011 6614170

E: rivegaucheconcerti@libero.it W: rivegaucheconcerti.org

F: MusicheInMostra