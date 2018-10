giovedì 1° novembre 2018

dalle 22.00 - ingresso libero



ifasti sonorizzano dal vivo e raccontano

"the warriors" di walter hill del 1979 (un cut-off del film)



a seguire tdanze dj set by furfi



IFASTI

iFasti sono due bassi, computer, due chitarre elettriche e una voce.

Nati nell'inverno 2008 dalle ceneri dei Seminole, storica band del DIY italiano, alle spalle hanno un passato personale di attivismo, protesta, associazionismo culturale e collettivi sociali.

iFasti sono parole scomode accompagnate da beat elettronici in un viaggio teatrale nei mali del mondo. Sono composizioni irriverenti dritte allo stomaco.

Nell'inverno 2009 pubblicano il loro primo EP "Lei si è alzata dal sordo mormorio": alcune delle canzoni sonorizzano il video indipendente del regista Umberto Ponti, "Epidemia Chimica".

Nello stesso anno sono tra i promotori della compilation autoprodotta "Un disco grezzo, un disco che ci impegna" che vede la partecipazione di quindici band torinesi unite dall'intento di prendere posizione su temi sociali tra cui l'uso di psicofarmaci sui bambini e la violenta discriminazione subita dagli immigrati.

Ad aprile 2010 realizzano "Ovatta" il loro primo LP: il disco è stato completamente arrangiato, registrato e mixato dalla band stessa.

A dicembre 2011 pubblicano “Morula“, EP ibrido composto da tre canzoni, quattro racconti e tante immagini: il disco è nato all’improvviso e registrato di getto, in una sola notte, durante alcuni live tra Emilia Romagna e Liguria.

Nel 2012 sono tra gli interpreti della colonna sonora virtuale del libro “La Faglia” di Massimo Miro (Maestrale Edizioni) e nello stesso anno si esibiscono in occasione della giornata mondiale dei musei in musica.

A settembre 2012 compongono la colonna sonora per “OFF. In viaggio nelle città fantasma del ordovest“, opera letteraria di Marco Magnone (Espress Edizioni). Il libro è stato allegato a La Stampa e distribuito in tutte le librerie della penisola.

Dal vivo la band alterna concerti elettrici a performance di pura sperimentazione, sonorizzazioni di libri o pellicole e reading. In questi anni iFasti hanno condiviso il palco con Titor, I Treni All'Alba, Fine Before You Came, C.G.B., Lo Stato Sociale, Uochi Toki, Luci Della Centrale Elettrica, Kina, Karl Marx Was a Broker... e hanno preso parte a importanti appuntamenti come Era Spaziale Festival, NoFest!, Punk Monster Fest, If The Bomb Falls, Diy Yeah Fest...



www.ifasti.it

www.facebook.com/ifasti

www.youtube.com/user/ifastivideo